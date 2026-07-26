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Marc-Andre ter StegenGetty Images
Christian Guinin

Übersetzt von

FC Barcelona bleibt hart in den Verhandlungen: Steht der Transfer von Marc-Andre ter Stegen auf der Kippe?

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Eigentlich galt ein Wechsel von Marc-Andre ter Stegen zu Ajax Amsterdam schon als so gut wie sicher. Nun tun sich jedoch neue Hürden auf.

Wie Transfer-Experte Matteo Moretto von der spanischen Zeitung Marca berichtet, gibt es nach wie vor erhebliche Differenzen zwischen ter Stegens Klub Barcelona und dem niederländischen Rekordmeister.

Offenbar haben beide Klubs auf finanzieller Ebene noch nicht zusammen gefunden, was die Aufteilung des Gehalts des deutschen Torhüters sowie die steuerliche Behandlung der monatlichen Zahlungen angeht.

Aufgrund der Financial-Fair-Play-Regeln will Barcelona wohl keine weiteren Zugeständnisse an Ajax machen. Der katalanische Verein bleibt hart, was Amsterdam wiederum wenig Spielraum lässt, um die Verhandlungen weiter voranzutreiben. Die Gespräche seien erneut in eine Sackgasse geraten, heißt es. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass sich beide Vereine am Ende einig werden.

Ter StegenGetty Images

Marc-Andre ter Stegen vor Trainingsstart beim FC Barcelona

Ter Stegen war bereits in der vergangenen Saison an den LaLiga-Konkurrenten Girona verliehen worden. Damals zahlte der kleine Verein spanischen Medienberichten zufolge nur eine Million Euro des Salärs. Das Jahresgehalt des Keepers bei Barca wird auf rund zehn Millionen Euro geschätzt.

Allerdings verletzte sich ter Stegen schnell schwer, sodass er insgesamt nur zwei Partien für Girona machte. Trotzdem musste der Klub den zuvor vereinbarten Bruchteil des Gehalts komplett zahlen. Genau dies wolle Ajax nun verhindern und den zu tragenden Teil des Gehalts an die Einsatzzeiten von ter Stegen knüpfen. 

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Ter Stegen, der bei Barca noch bis 2028 unter Vertrag steht, bereitete sich bei den Katalanen bereits in den vergangenen Tagen intensiv auf die neue Saison vor, obwohl das erste offizielle Barca-Training erst am Montag stattfindet. Dann wird ter Stegen die obligatorische Leistungsdiagnostik absolvieren und aller Voraussicht nach grünes Licht für Pflichtspieleinsätze in der kommenden Saison erhalten.

Etwas überraschend stand ter Stegen am Samstag sogar bei einem Testspiel der Katalanen auf dem Rasen. Coach Hansi Flick brachte ihn für die zweite Hälfte der Partie gegen den spanischen Drittligisten Club Esportiu Europa. Am Ende gewann Barcelona die Partie mit 4:1.

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Häufig gestellte Fragen

Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.

Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.

Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.

Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben. 

Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm. 

Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU). 

Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.

Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.

Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia. 

Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.

Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.

Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam. 

Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert. 

Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.

Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.

Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet. 

In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.

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