Der 48-malige Nationalspieler Julian Brandt hat nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund einen neuen Verein gefunden. Der 30-Jährige wechselt zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam, dort unterschrieb er bis 2029. Brandts auslaufender Vertrag beim BVB war nicht verlängert worden.

"Julian hat sich für Ajax entschieden, und darüber freuen wir uns riesig", sagte Jordi Cruyff, Sohn der Ajax-Legende Johan Cruyff und seit Februar Technischer Direktor: "Wir waren schon seit Monaten im Gespräch, und er hätte auch bei anderen Vereinen unterschreiben können. Mit ihm holen wir einen internationalen Spitzenspieler mit enormer Erfahrung und einer fantastischen Mentalität."

Ajax war in der vergangenen Saison in der Ehrendivision nur Fünfter geworden und kämpft derzeit um die Qualifikation für die Conference League, am Donnerstag geht es im Hinspiel der dritten Runde im eigenen Stadion gegen den irischen Klub Shelbourne FC.

Brandt spielte seit 2019 beim BVB und gewann mit dem Klub 2021 den DFB-Pokal. Der Offensivspieler war vor sieben Jahren für 25 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zu den Westfalen gewechselt. Nun sucht er erstmals sein Glück im Ausland.