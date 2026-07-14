Übereinstimmenden Berichten der Transferexperten Fabrizio Romano und Matteo Moretto zufolge steht dem Wechsel des Torhüters vom FC Barcelona zu Ajax Amsterdam mittlerweile nichts mehr im Weg.

Ter Stegen, bei Barca noch bis 2028 unter Vertrag, soll für die kommende Saison an den niederländischen Spitzenklub verliehen werden. Zuletzt schien der Deal noch gefährdet, da eine wichtige Frage zwischen Barcelona und Ajax ungeklärt war. Die beiden Klubs konnten sich zunächst offenbar nicht darauf einigen, welchen Teil von ter Stegens Gehalt der spanische Meister weiterhin übernimmt.

Diese letzte Hürde wurde nun wohl erfolgreich beseitigt. Dem Vernehmen nach zahlt Barca auch während der Leihe den Großteil von ter Stegens Gehalt weiter, das mehr als zehn Millionen Euro betragen soll.