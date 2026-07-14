Die Frage, bei welchem Verein Marc-Andre ter Stegen kommende Saison im Tor stehen wird, ist offenbar endgültig geklärt.
Entscheidende Frage offenbar geklärt: Wechsel von Marc-Andre ter Stegen steht nichts mehr im Weg
Barca übernimmt wohl weiterhin Großteil des Gehalts von Marc-Andre ter Stegen
Übereinstimmenden Berichten der Transferexperten Fabrizio Romano und Matteo Moretto zufolge steht dem Wechsel des Torhüters vom FC Barcelona zu Ajax Amsterdam mittlerweile nichts mehr im Weg.
Ter Stegen, bei Barca noch bis 2028 unter Vertrag, soll für die kommende Saison an den niederländischen Spitzenklub verliehen werden. Zuletzt schien der Deal noch gefährdet, da eine wichtige Frage zwischen Barcelona und Ajax ungeklärt war. Die beiden Klubs konnten sich zunächst offenbar nicht darauf einigen, welchen Teil von ter Stegens Gehalt der spanische Meister weiterhin übernimmt.
Diese letzte Hürde wurde nun wohl erfolgreich beseitigt. Dem Vernehmen nach zahlt Barca auch während der Leihe den Großteil von ter Stegens Gehalt weiter, das mehr als zehn Millionen Euro betragen soll.
- Getty Images Sport
Marc-Andre ter Stegen vor Wechsel zu Ajax Amsterdam
Die Freigabe seitens Barcelona für den Transfer nach Amsterdam soll ter Stegen jedenfalls inzwischen erhalten haben. Schon im vergangenen Halbjahr war der deutsche Keeper verliehen worden, verletzte sich allerdings kurz nach seiner Ankunft beim FC Girona und konnte dort daher lediglich zwei Pflichtspiele absolvieren.
Ein fester Transfer in das nahe gelegene Girona zerschlug sich nach dem Abstieg des Klubs in die zweite Liga ohnehin. Und da ter Stegen bei Barca aktuell keine realistische Perspektive hätte, Stammtorwart Joan Garcia abzulösen und wieder die Nummer eins zu werden, wurde ein anderer Abnehmer für den 34-Jährigen gesucht.
Bei Ajax war man explizit auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der auch mit Ball am Fuß seine Stärken hat. Ter Stegen erfüllt dieses Profil sehr genau und soll bei den Niederländern dabei helfen, zurück zu altem Glanz zu finden. Die vergangene Saison hatte Ajax lediglich auf Platz fünf abgeschlossen.
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