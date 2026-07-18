Bei Ajax Amsterdam soll man sich bereit zeigen, Bounida in der laufenden Wechselperiode ziehen zu lassen, allerdings müsste ein aufnehmender Klub eine entsprechende Ablöse auf den Tisch legen. Diese könnte der BVB wohl erst aufbringen, sollten eigene Spieler Transfererlöse generieren.

In der vergangenen Saison kam Bounida auf stolze 38 Pflichtspiele für den niederländischen Topklub. Dabei durfte er zwar oftmals nur als Joker ran, steuerte jedoch immerhin 16 Torbeteiligungen (vier Tore, zwölf Assists) bei. Bounida ist noch bis Ende Juni 2028 an Ajax gebunden.