Der VfB Stuttgart steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar davor, ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt zu setzen. In Leo Sauer kommt wohl ein neuer Spieler für die Offensive, der einem DFB-Juwel einst ein Horrordebüt bescherte - was wiederum auch Folgen für Joshua Kimmich hatte.

Vor etwas weniger als einem Jahr begann sie, die große Mission von Julian Nagelsmann, seinen Worten nach dem bitteren EM-Aus im Sommer zuvor Taten folgen zu lassen und die WM zu gewinnen. Was bekanntlich krachend scheiterte, stand schon zum Start der Qualifikation unter keinem guten Stern: Zum Auftakt, am 4. September 2025, hagelte es eine 0:2-Pleite gegen die Slowakei von historischem Ausmaß.

Bei der ersten Auswärtsniederlage des DFB in einer WM-Qualifikation in der 117-jährigen Geschichte des Verbandes gab es gleich mehrere Totalausfälle. Während gestandene Größen wie Antonio Rüdiger oder Leon Goretzka auf ganzer Linie enttäuschten, erlebte allen voran Nnamdi Collins einen Abend zum Vergessen.

Wobei er jenen Abend in Bratislava womöglich nie mehr vergessen wird. Der inzwischen 22-Jährige Eintracht Frankfurt wirkte als Rechtsverteidiger maßlos überfordert, ließ über seine Seite eine Chance nach der anderen zu und war auch am 0:1 entscheidend beteiligt - ausgerechnet in seinem ersten Spiel für die A-Nationalmannschaft.

Zur Pause blieb Nagelsmann nichts anderes übrig, als den hinterher in der Presse heftig kritisierten Collins zur Pause auszuwechseln. Nach seinem Horrordebüt kam bis heute kein weiteres Länderspiel für den gelernten Innenverteidiger hinzu, während eine fast schon zur Tradition gewordene Rechtsverteidiger-Diskussion in Deutschland entfachte.

Die Folge: Nach einem Fünferketten-Experiment im zweiten Quali-Spiel gegen Nordirland revidierte Nagelsmann seine Entscheidung, Kimmich im Zentrum auflaufen zu lassen und beorderte ihn einmal mehr auf die rechte Abwehrseite. Ein Zurück gab es nicht mehr. Eine Maßnahme, die dem Bundestrainer auch noch nach dem blamablen WM-Aus angekreidet wurde.

Den Stein ins Rollen brachte aber nicht nur Collins allein. Sie war auch dessen bestens aufgelegten Gegenspieler geschuldet: Leo Sauer. Der junge Linksaußen von Feyenoord Rotterdam blieb zwar ohne direkte Torbeteiligung, stellte den überforderten Debütanten aber in nahezu jeder Minute der ersten Hälfte vor unlösbare Probleme.

Aus fast jeder Situation ging er als Sieger hervor und war mehrfach drauf und dran, selbst auf der Anzeigetafel aufzutauchen. Seine enorme Geschwindigkeit, Dribbelstärke und Stärken im Eins-gegen-eins werden nun bald auch die Bundesliga bereichern.

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VfB Stuttgart setzte sich bei Leo Sauer wohl gegen die TSG und Benfica durch

Wie die Bild und Sky unisono berichten, steht nämlich der bis dato auf dem Transfermarkt eher zurückhaltende VfB Stuttgart - auch Dzenan Pejcinovic soll noch kommen - unmittelbar vor einer Verpflichtung des mittlerweile 20-Jährigen. Als Ablöse werden je nach Bericht 12,5 bis 15 Millionen Euro plus Boni im einstelligen Millionenbereich aufgerufen, die vom Neckar in die niederländische Hafenstadt fließen.

Eine Verpflichtung, die durchaus als Ausrufzeichen der Schwaben gewertet werden kann. Denn im Werben um Sauer, der mit 1,84 Meter Größe auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, soll sich der Pokalsieger von 2025 unter anderem gegen die TSG Hoffenheim und Benfica durchgesetzt haben.

Sauers Gesamtpaket hat nach Informationen von Sky insbesondere Trainer Sebastian Hoeneß überzeugt, weshalb gleichzeitig auch die derzeitige linke VfB-Offensivseite gewarnt sein dürfte. Auf dem linken Flügel waren in der abgelaufenen Spielzeit vor allem Chris Führich und Jamie Leweling sowie in Teilen Bilal El Khannouss gesetzt.

Letzterer könnte den VfB dem Vernehmen nach aber bei einem passenden Angebot schon wieder verlassen, obwohl der Marokkaner erst vor wenigen Monaten fest verpflichtet wurde. Bei der WM hat sich der vielseitige Offensivspieler allerdings ins Schaufenster für einen Wechsel zu einem Topklub gespielt und soll angeblich mit einem Blitz-Abschied kokettieren.

Leo Sauer litt monatelang unter einer schweren Verletzung

Sauer galt in der Vorsaison als unangefochtener Stammspieler in Rotterdam, ehe er sich Anfang des Jahres zunächst eine schwere Oberschenkelverletzung und kurz darauf einen Muskelteilabriss zugezogen hatte und deshalb seit Mitte Februar nur zwei Pflichtspiele absolvierte. Bis zu seiner Zwangspause kam Sauer, der sich inzwischen im Aufbautraining befindet, auf eine ordentliche Ausbeute von sechs Torbeteiligungen in 26 Einsätzen für Feyenoord in der Eredivisie und Europa League. Im direkten Duell mit dem VfB in der Gruppenphase Anfang November wurde er erst spät eingewechselt.

Für Sauer ist der Wechsel nach Stuttgart die Chance, die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Mit deutlich höherer Konkurrenz und stärkeren Gegenspielern. Darunter auch der vermutlich auf eine Revanche brennende Collins, sollte es beim Duell zwischen Frankfurt und Stuttgart zu einem Wiedersehen auf dem Platz kommen.

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VfB Stuttgart: Bisherige Testspiel-Ergebnisse in der Vorbereitung

Datum / Uhrzeit Testspiel 19. Juli TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25. Juli / 15 Uhr FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29. Juli / 19 Uhr Kickers Offenbach vs. VfB Stuttgart 1. August / 15 Uhr VfB Stuttgart vs. FC Paris 8. August / 17 Uhr VfB Stuttgart vs. FC Everton







