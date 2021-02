BVB, News und Gerüchte: Haaland fordert angeblich Mega-Gehalt von England-Klubs, Dortmund-Fans mit Party nach Derby-Sieg

Erling Haaland trifft auch im Derby wie er will - und soll ein üppiges Gehalt von seinen Interessenten fordern. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Sonntag Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB in der Übersicht.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, Transfers: Erling Haaland fordert wohl Mega-Gehalt von England-Klubs

Erling Haaland zählt zu den begehrtesten Spielern in Europa. Bei einem möglichen Wechsel in die Premier League will der Norweger offenbar mächtig abkassieren.

Wie aus einem Bericht des englischen Daily Star hervorgeht, fordert Haaland für einen Fünfjahresvertrag ein Gesamtsalär von umgerechnet 90 Millionen Euro. Dies entspräche einem Wochengehalt von rund 347.000 Euro.

Neben den Premier-League-Schwergewichten Manchester United, Manchester City und Chelsea soll auch Real Madrid zu den Interessenten zählen.

Haaland, am Samstagabend mit zwei Treffern im Derby gegen Schalke 04 (4:0) einmal mehr in der BVB-Hauptrolle, erzielte in der laufenden Saison bereits 27 Pflichtspieltore in 25 Partien.

BVB, News: Fans feiern nach Derbysieg Pyroparty ohne Abstand

Mehrere Hundert Fans haben den Bus des Bundesligisten Borussia Dortmund nach dem 4:0 (2:0) im Revierderby beim FC Schalke 04 am Trainingsgelände in Brackel in Empfang genommen - allerdings wurden dabei die Corona-Regeln missachtet.

Die Ruhrnachrichten veröffentlichten ein Video vom Empfang. Die Fans hatten mit Bengalo-Fackeln ein Spalier gebildet und versammelten sich danach dicht gedrängt am Mannschaftsbus.

BVB, News: Kapitän Marco Reus voll des Lobes für "Maschine" Haaland

Der BVB gewinnt das Derby auf Schalke klar mit 4:0. Bei S04 ist die Ernüchterung groß, bei Borussia Dortmund schwärmt Marco Reus von Erling Haaland.

BVB, Transfers: Haaland sagte der Roma ab

Erling Haaland hat vor einigen Jahren offenbar der AS Rom bezüglich eines Wechsels abgesagt. Stattdessen wechselte der Norweger seinerzeit zu Red Bull Salzburg. Das verriet Giallorossi-Manager Federico Balzaretti.

"Haaland wurde der Roma versprochen", sagte Balzaretti im Gespräch mit Radio Radio und schob nach: "Wir haben einige Male mit seinem Vater und seiner Delegation gesprochen."

Doch aus dem Deal wurde schließlich nichts, Haaland schloss sich dem österreichischen Dauermeister aus der Mozartstadt an. "In Italien hätte er womöglich zu Beginn mit Problemen zu kämpfen gehabt", mutmaßte Balzaretti. "In Österreich hatte er sofort die Möglichkeit zu spielen."

Mittlerweile sei Haaland laut Balzaretti "bereit" für den Schritt zu einem absoluten Top-Klub.

