BVB, News und Gerüchte: Rose dementiert Thuram-Bericht, Interesse an griechischem Wunderkind? Alles zu Borussia Dortmund heute

Marco Rose stellt klar, er werde Marcus Thuram nicht mit zum BVB nehmen. Indes soll Dortmund Interesse an Christos Tzolis haben. Alle Borussia-News.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB: Borussia Dortmund soll Griechenland-Juwel Tzolis auf dem Zettel haben

Borussia Dortmund meldet angeblich Interesse an Offensiv-Talent Christos Tzolis von PAOK Saloniki an. Das berichtet die griechische Sportzeitung Sportime.

Quelle: Getty Images

Der 19-jährige Flügelspieler sei beim BVB demnach eine Option für die Nachfolge von Jadon Sancho, der die Dortmunder im kommenden Sommer womöglich verlassen wird.

Tzolis ist bereits griechischer A-Nationalspieler und Leistungsträger bei PAOK. In der laufenden Saison kommt er in 33 Pflichtspieleinsätzen auf 15 Tore und acht Vorlagen.

Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Es ist so weit: Das Achtelfinale der Champions League beginnt endlich! Am Mittwoch muss der BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla antreten, Anstoß ist um 21 Uhr.

Der Erste der Gruppe F, Borussia Dortmund, trifft auf den Zweiten der Gruppe E - allerdings sollten die Schwarz-Gelben die Andalusier nicht unterschätzen: Sevilla hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach gezeigt, dass es wie gemacht für europäische Wettbewerbe ist.

Das Rückspiel wird am 9. März ausgetragen. Allerdings ist bisher noch unklar, ob das Spiel dann im heimischen Signal-Iduna-Park gespielt werden kann oder aber ob die Partie aufgrund der Corona-Einreiseverordnungen in einem Stadion außerhalb Deutschlands gespielt wird.

Gelingt dem BVB einen Auswärtserfolg oder wird es auch in der Champions League eng? Goal erklärt, wer das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla live überträgt / zeigt.

VIDEO - Sevilla-Trainer Lopetegui über Borussia Dortmund: "Mit die besten Stürmer der Welt"

Marcus Thuram zum BVB? Marco Rose dementiert Gerücht

Noch-Gladbach-Trainer Marco Rose hat einen Bericht dementiert, wonach er plane, Marcus Thuram im Sommer von den Fohlen mit zu Borussia Dortmund zu nehmen.

Rose: Ich werde keinen Spieler von Borussia Mönchengladbach mit nach Dortmund nehmen. #BMGM05 — Borussia (@borussia) February 17, 2021

"Ich werde keinen Spieler von Borussia Mönchengladbach mit nach Dortmund nehmen", stellte Rose auf einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag klar. Die Rheinische Post hatte am Dienstag berichtet, Rose wolle den Wechsel nach Dortmund im Sommer gemeinsam mit Thuram vollziehen.

Der BVB und Gladbach hatten am Montag offiziell gemacht, dass Rose von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird und ab kommenden Sommer bei Dortmund an der Seitenlinie steht.

Borussia Dortmund: Ärger beim BVB wegen Reyna und Zagadou?

Bei Borussia Dortmund sorgen zwei Youngsters in den letzten Wochen angeblich für Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft. Davon berichtet die Sport Bild.

Quelle: Getty Images

Demnach soll es Kritik an der Arbeitseinstellung von Giovanni Reyna geben, dessen Leistungen zuletzt schwankten. Laut Sport Bild sehen einige Teamkameraden einen der Gründe dafür darin, dass der 18-jährige Offensivspieler beim Training mittlerweile häufiger "mit dem Handy in der Hand als mit dem Ball am Fuß" zu sehen sei.

Dan-Axel Zagadou falle indes vermehrt mit Unpünktlichkeiten auf und habe auch schon einen Corona-Test verpasst. Der Sport Bild zufolge musste die Probe des Franzosen letztlich dann mit einer Extrafahrt ins Labor gebracht werden.

VIDEO - Sevilla vs. BVB: Die Zahlen zum Achtelfinale in der Champions League

BVB - Jürgen Klopp schwärmt von Dortmund-Legende Dede: "Wahnsinn, wie gut der ist"

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen BVB-Schützling Dede geschwärmt. "So einen Spieler habe ich noch nie gesehen, Wahnsinn, wie gut der ist", adelte Klopp den mittlerweile 42-jährigen früheren Außenverteidiger der Westfalen in der DAZN-Doku "BVB 09 - Stories wo we are".

"Am Anfang haben wir eigentlich nur Dede den Ball gegeben, der hat sechs, sieben richtige Entscheidungen getroffen und dann waren wir beim Gegner vor dem Tor – das war die Grundidee", erinnerte sich der 53-jährige Übungsleiter der Reds. Allerdings zog sich Dede zu Beginn der Saison 2008/09 einen Kreuzbandriss zu, woraufhin sich "diese Idee in Luft aufgelöst hat. Das war eine absolute Katastrophe", betonte Klopp.

Quelle: IMAGO / DeFodi

Der Publikumsliebling, der 13 Jahre lang im schwarz-gelben Dress auflief, fiel daraufhin mehr als ein halbes Jahr aus.

Dede kämpfte sich zurück in die Startelf der Borussia, wurde in der Saison 2009/10 jedoch vom damals aufstrebenden Marcel Schmelzer auf die Ersatzbank verdrängt.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Gegner Wettbewerb Mittwoch, 17. Februar, 21 Uhr FC Sevilla (A) Champions League, Achtelfinal-Hinspiel Samstag, 20. Februar, 18.30 Uhr FC Schalke (A) Bundesliga, 22. Spieltag Samstag, 27. Februar, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld (H) Bundesliga, 23. Spieltag Dienstag, 2. März, 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) DFB-Pokal, Viertelfinale Samstag, 6. März, 18.30 Uhr FC Bayern (A) Bundesliga, 24. Spieltag

BVB, News: Das sind die wertvollsten Spieler bei Borussia Dortmund