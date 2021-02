BVB, News und Gerüchte: Gespräche mit Strakosha, Rose wird neuer Trainer - alles zu Borussia Dortmund heute

BVB, Transfers: Gespräche mit Lazio-Keeper Strakosha sollen laufen

"Ich denke, Borussia Dortmund ist ein großer Verein. Sie haben ein sehr junges und talentiertes Team", flirtete Albaniens Nationaltorwart Thomas Strakosha (25) schon vor einer Woche. Beim BVB zu spielen, wäre laut des Schlussmanns "interessant. […] Wer wäre bei einer Anfrage eines solchen Vereins nicht interessiert?"

Nun soll es laut Sky tatsächlich bereits Gespräche der Dortmunder Verantwortlichen mit dem Keeper von Lazio Rom gegeben haben, der in der italienischen Hauptstadt noch bis 2022 unter Vertrag steht.

Strakosha könnte im Sommer Roman Bürki und Marwin Hitz ersetzen, die in der jüngsten Vergangenheit durch vermehrte Unzulänglichkeiten auffielen und einige Gegentore verschuldeten.

BVB, Transfers: Ist Borussia Dortmund zu klein für Florian Neuhaus?

Florian Neuhaus wird seit geraumer Zeit bei Borussia Dortmund als Neuzugang für den Sommer gehandelt - und könnte gemeinsam mit Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach kommen.

Laut Sky sei der Mittelfeldmann selbst aber nicht überzeugt vom BVB, sehe sich stattdessen "bei einem Klub, der noch größer ist."

Ähnliche Berichte gab es zuletzt auch über Memphis Depay, der ebenfalls einen Wechsel zu einem größeren Klub anstreben soll.

BVB, News: Fan-Banner am Trainingsgelände

Borussia Dortmund steckt sportlich in einer Krise, die Teilnahme an der Champions League 2021/22 wackelt - ein Fan-Banner am Trainingsgelände soll den BVB-Spielern nun Beine machen.

#BVB - klare Ansage der Fans am Trainingsgelände in Dortmund Brackel: „Zeit die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia!“ pic.twitter.com/dmbtBLFbXy — Jesco von Eichmann (@Sky_Jesco) February 15, 2021

"Zeit die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia!", lautet die Botschaft auf einem Plakat, welches treue Anhänger an einem Zaun angebracht haben.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Gegner Wettbewerb Mittwoch, 17. Februar, 21 Uhr FC Sevilla (A) Champions League, Achtelfinal-Hinspiel Samstag, 20. Februar, 18.30 Uhr FC Schalke (A) Bundesliga, 22. Spieltag Samstag, 27. Februar, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld (H) Bundesliga, 23. Spieltag Dienstag, 2. März, 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) DFB-Pokal, Viertelfinale Samstag, 6. März, 18.30 Uhr FC Bayern (A) Bundesliga, 24. Spieltag

BVB, News: Marco Rose wechselt von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund

Trainer Marco Rose macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und verlässt im Sommer den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in Richtung Borussia Dortmund. Das bestätigten beide Vereine offiziell.

"Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte", wird Gladbachs Sportdirektor Max Eberl in der Pressemitteilung zitiert.

