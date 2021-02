BVB-Fans feiern Derbysieg gegen Schalke ohne Abstand und mit Pyro

Der BVB siegt auf Schalke und wird vom eigenen Anhang gefeiert. Die aktuellen Coronabestimmungen geraten da zur Nebensache.

Mehrere Hundert Fans haben den Bus des Bundesligisten Borussia Dortmund nach dem 4:0 (2:0) im Revierderby beim FC Schalke 04 am Trainingsgelände in Brackel in Empfang genommen - allerdings wurden dabei die Corona-Regeln missachtet.

Die Ruhrnachrichten veröffentlichten ein Video vom Empfang. Die Fans hatten mit Bengalo-Fackeln ein Spalier gebildet und versammelten sich danach dicht gedrängt am Mannschaftsbus.

BVB-Fans feiern nach dem Derby: Dahoud zeigt Livevideo

Auch auf einem Livevideo von Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud bei Instagram ist eine Gruppe von feiernden Fans am Bus zu sehen, eng beisammen und größtenteils ohne Maske.

Die Polizei war laut der Ruhrnachrichten vor Ort, musste aber nicht eingreifen.