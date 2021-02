BVB, News und Gerüchte: Haaland kann sich Verpassen der CL nicht vorstellen und beeindruckt Star-Trainer - alles zu Borussia Dortmund heute

Erling Haaland appelliert an seine Mitspieler, man müsse sich an den Matchplan halten. Die U23 des BVB spielt indes remis. Alle Dortmund-News heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Borussia Dortmund: United-Coach Solskjaer schwärmt von BVB-Star Haaland

Trainer Ole Gunnar Solskjaer vom englischen Rekordmeister Manchester United hat sich voll des Lobes über seinen norwegischen Landsmann Erling Haaland geäußert . Der Stürmer von Borussia Dortmund werde "eine fantastische Karriere" hinlegen, meinte Solskjaer gegenüber der Tageszeitung Verdens Gang .

Solskjaer und Haaland arbeiteten einst gemeinsam bei Molde FK, ehe der junge Angreifer zu Red Bull Salzburg wechselte. "Ich verfolge, was er macht. Das habe ich immer gesagt. Waren es 18 Monate, die wir zusammen hatten? Fast zwei Jahre, vielleicht. Eine wunderbare Zeit", sagte Solskjaer.

Der United-Coach versuchte Ende 2019 auch, Haaland zu den Red Devils zu holen. Allerdings zog United im Werben um Haaland mit dem BVB den Kürzeren und so heuerte der heute 20-Jährige für 20 Millionen Euro Ablöse in Dortmund an. Dort erzielte er bislang Tore am Fließband und auch Solskjaer bescheinigte ihm eine Entwicklung, die "unglaublich gut" sei.

BVB: Erling Haaland kann sich Verpassen der Champions League nicht vorstellen

Torjäger Erling Haaland von Borussia Dortmund hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla am Mittwoch (21.00 Uhr) seine Mitspieler in die Pflicht genommen. "Wir müssen einfach versuchen, den Matchplan einzuhalten, den wir vor dem Spiel bekommen, und uns daran halten. Wir bekommen diesen Plan, weil der Trainer glaubt, dass wir mit diesem Plan gegen die Mannschaft, gegen die wir antreten, gewinnen können. Wir müssen uns einfach daran halten und versuchen, die Leistung zu zeigen", sagte der Norweger im Sky -Interview.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen droht der BVB die Königsklasse in der neuen Saison zu verpassen. Der Rückstand auf Rang vier beträgt sechs Punkte. Die Situation sei "nicht leicht", so Haaland: "Aber ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken. Das ist dann schwierig, wenn wir wieder verlieren, und man das Gefühl hat, dass alles gegen einen läuft. Dann wird versucht, alles auf Null zu stellen und neue positive Energie in die Mannschaft zu bringen, und das so schnell wie möglich."

Bild: Getty Images

Denn eine Saison ohne Champions League kann sich der 20-Jährige nicht vorstellen. "Die Champions League ist einfach der spannendste Wettbewerb. Für mich ist etwas ganz Besonderes, dass ich Champions League spielen darf. Ich habe die Erwartung an mich selbst, dass wir uns jedes Jahr qualifizieren", sagte Haaland.

Vor Europa-League-Sieger Sevilla warnte er. "Sevilla ist eine starke Mannschaft. Wir müssen einfach unsere Form wiederfinden und unsere beste Leistung auf dem Platz bringen, um eine Chance zu haben. Wenn wir so spielen wie in den letzten Partien, haben wir da keine Chance", sagte Haaland.

BVB - TSG Hoffenheim 2:2: Die Highlights im Video

BVB: U23 holt Unentschieden gegen Wiedenbrück

Die U23 von Borussia Dortmund ist am 26. Spieltag der Regionalliga West nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Am Sonntagnachmittag trennte sich die Zweitvertretung des BVB mit 2:2 vom SC Wiedenbrück.

Kapitän Stefan Tigges, der zuletzt auch schon auf Einsätze im Profi-Team kam, hatte den BVB mit zwei frühen Toren noch auf Siegkurs gebracht. Den Vorsprung konnten die Dortmunder allerdings nicht über die Zeit bringen.

Schlusspfiff in DO-Brackel. Die #BVBU23 trennt sich 2:2 vom SC Wiedenbrück. pic.twitter.com/QfKuW97q74 — Borussia Dortmund (@BVB) February 14, 2021

Dennoch dürfen die BVB-Talente weiter vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. Mit drei Punkten Vorsprung auf Rot-Weiss Essen steht man an der Tabellenspitze, die Essener haben allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert.

BVB: Marco Rose verweist auf "richtigen Zeitpunkt"

Gladbachs Trainer Marco Rose wollte sich am Sonntag erneut nicht konkret zu einem möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund im kommenden Sommer äußern.

Bild: Getty Images

Im Rahmen des Bundesligaspiels gegen den VfL Wolfsburg verwies Rose bei Sky auf eine Entscheidung "zum richtigen Zeitpunkt". Laut kicker könnten die beiden Klubs den Wechsel noch im Februar verkünden.

Rose gilt seit der Entlassung von Lucien Favre Mitte Dezember letzten Jahres als Wunschlösung für die langfristige Neubesetzung des Trainerpostens beim BVB. Aktuell werden die Dortmunder vom früheren Co-Trainer Edin Terzic trainiert.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Gegner Wettbewerb Mittwoch, 17. Februar, 21 Uhr FC Sevilla (A) Champions League, Achtelfinal-Hinspiel Samstag, 20. Februar, 18.30 Uhr FC Schalke (A) Bundesliga, 22. Spieltag Samstag, 27. Februar, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld (H) Bundesliga, 23. Spieltag Dienstag, 2. März, 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) DFB-Pokal, Viertelfinale Samstag, 6. März, 18.30 Uhr FC Bayern (A) Bundesliga, 24. Spieltag

Das sind die wertvollsten Spieler bei Borussia Dortmund (BVB)