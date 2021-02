BVB demontiert Schalke 04 im Revierderby - Stimmen und Reaktionen: Reus adelt Haaland als "absolute Maschine"

Der BVB gewinnt das Derby auf Schalke klar mit 4:0. Bei S04 ist die Ernüchterung groß, bei Borussia Dortmund schwärmt Marco Reus von Erling Haaland.

Beim FC Schalke regieren nach dem 0:4 im Revierderby gegen den BVB Durchhalteparolen. Trainer Christian Groß spricht von einem bitteren Ende, das nicht bitter sein soll, Torwart Michael Langer, der für Ralf Fährmann einspringen musste, will den Bock umstoßen. BVB-Kapitän Reus adelte hingegen Haaland nach dessen traumhaftem Seitfallzieher als "absolute Maschine" und Trainer Terzic will sein "Ego zu Hause lassen".

Die Stimmen und Reaktionen zum Derby Schalke vs. BVB (Quelle: Sky und PK)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir sind hierhergekommen, um den Derbysieg zu holen. Das ist uns auch gelungen, sowohl durch die Leistung als auch das Ergebnis. Lediglich eine Phase in der ersten Halbzeit war nicht so gut. Die Art und Weise, wie wir reagiert haben und die Tore geschossen haben, macht uns sehr zufrieden."

... über sein erstes Derby: "Es hat Spaß gemacht. Wenn man gewinnt, tut das immer gut. Wenn man hier als Borusse gewinnt, dann tut das natürlich besonders gut."

... zur Form seiner Mannschaft: "So, wie gegen Sevilla zuletzt oder gegen Schalke, haben wir uns das natürlich vorgestellt. Wir sind in einem Prozess, es wird Rückschläge geben. Wir sind aber bereit, zu kämpfen und uns stetig zu verbessern. Das braucht Zeit, wir hatten keine Vorbereitung und keine Trainingsspiele und dann war es natürlich schwer in einer Phase, in der die Mannschaft verunsichert war, Dinge einzustudieren.

... zu seiner Rolle im kommenden Jahr: "Wir sind immer offen und ehrlich miteinander umgegangen. Ich bin super gerne ein Teil von diesem Verein und wenn der Verein entscheidet, dass ich am besten in der Rolle als Assistenz-Trainer helfen kann, dann ist das so. Wir fordern von unseren Spielern, dass sie ihr Ego zu Hause lassen und daher wäre es albern von mir, wenn ich mein Ego über etwas anderes stellen würde. Es geht um den Verein und der Verein hat das so entschieden."

Emre Can (Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir wollten nach dem letzten Spiel ein Zeichen setzen. Jeder weiß, was das Spiel für die Fans bedeutet. Es ist für sie das wichtigste und emotionalste Spiel der Saison. Wir wollten drei Punkte holen und kämpfen. Das haben wir gemacht und verdient gewonnen. Bereits gegen Sevilla haben wir hinten gut gestanden. Heute hatten wir einen guten Plan und wenn jeder die Extraschritte macht sind wir eine starke Mannschaft. Wir dürfen nicht nachlassen und versuchen, dass in jedem Spiel zu zeigen. Dann können wir hoffentlich eine erfolgreiche Saison absolvieren."

Bild: Getty Images

... über den Gegner aus Schalke: "Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich glaube, Schalke ist ein großer Verein. Es wäre schade für den Ruhrpott, wenn es keine Derbys mehr geben würde. Sie werden es definitiv schwer haben, aber ich wünsche ihnen, dass sie in der Liga bleiben."

Marco Reus (Borussia Dortmund) über ...

... die Entwicklung der Mannschaft: "Wir mussten grundsätzlich darüber sprechen, dass wir die Borussia-Dortmund-Tugenden auf den Platz bringen. Einsatz, Wille und als Mannschaft zusammen agieren. Jetzt gerade haben wir das Glück auf unserer Seite. Wir müssen das Momentum weiter nutzen. Dieser Derbysieg gibt uns viel Selbstvertrauen. Wir haben uns vorgenommen, mit einer anderen Energie auf dem Platz zu stehen. Das haben wir in den letzten beiden Spielen geschafft."

... zum Spiel: "Schalke hat nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt. In der ersten Halbzeit haben wir das zu selten ausgenutzt. Wenn du in Führung gehst, weiter offensiv spielst und ein gutes Positionsspiel hast, dann fallen irgendwann auch weitere Tore. Nach der Führung war es in der zweiten Halbzeit wichtig, dass wir drangeblieben sind. Schalke kam aus der Kabine und hat Druck gemacht, aber nach dem 3:0 war das Spiel entschieden."

... zu Erling Haaland: "Er ist eine absolute Maschine, sehr torhungrig. Das sieht man in jedem Spiel. Seine positive Energie, die er auf dem Platz zeigt, pusht uns und tut uns unheimlich gut. Wir hoffen, dass er so weiter macht und weiter für uns die Tore schießt."

Bild: Getty Images

... zu seinem 300. Bundesliga-Spiel: "Ich bin natürlich unheimlich stolz, dass ich die 300 Bundesliga-Spiele erreicht habe. Ich hoffe, da kommen noch ein paar erfolgreiche hinzu. Ich bin froh, dass wir das Derby gewonnen haben, das war wichtig für unsere Fans."

... einen möglichen Abstieg von Schalke: "Die Bundesliga und wir als Verein leben von der Brisanz und dem Feuer. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich sie drinnenlassen."

Christian Gross (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Es ist natürlich ganz bitter, so hoch gegen die Dortmunder zu verlieren. Es war ein Spiel, das komplett gegen uns lief. Wir haben in der ersten Hälfte recht gut verteidigt, einen oder zwei gute Konter gesetzt. In der Pause habe ich es nochmal mit einer neuen Anordnung versucht, aber mit dem dritten Tor war das Spiel entschieden"

... zur Verletzung von Ralf Fährmann: "Ralf spielt bisher eine sehr gute Rückrunde, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich weiß noch nicht genau, was für eine Verletzung er erlitten hat. Es ist schade, dass er ausgefallen ist, aber wir haben Vertrauen in Michael Langer und müssen eventuell mit ihm in Stuttgart spielen"

Omar Mascarell (FC Schalke 04) zum Spiel: "Das darf nicht passieren. Die erste Halbzeit war sehr schwer und ich denke die zweite Hälfte war besser. Wir hatten zwei klare Chancen, die wir besser verwerten müssen. Nach dem dritten Tor waren wir kaputt. Das ist sehr schwer für uns, aber wir müssen weiter machen und hoffen. Wir müssen bis zum Ende an den Klassenerhalt glauben."

Michael Langer (Torwart FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir versuchen jede Woche alles rauszuhauen. Für uns hat es heute in einem immens wichtigen Spiel erneut nicht geklappt und da ist klar, dass wir traurig, enttäuscht und wütend sind. Das ist momentan einfach das Gefühl in uns und das Gefühl in der Kabine. Es ist eine enorm beschissene Situation. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns aufzurichten und weiter zu kämpfen."

... zu den Chancen auf den Klassenerhalt: "Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen die Basics richtig machen und uns wieder ein wenig Selbstvertrauen aufbauen. Es gilt, endlich mal den Bock umzustoßen und einen dreckigen Sieg zu erspielen. Wir müssen uns gegenseitig pushen. Alle sind enttäuscht und wütend, aber das hilft nicht. Wir müssen uns am eigenen Schopf wieder rausziehen.