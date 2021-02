BVB, News und Gerüchte: Laporta spricht über Haaland-Transfer, Mislintat als Sportdirektor zurück zu Borussia Dortmund?

BVB, News: Mislintat als Zorc-Nachfolger zurück zu Borussia Dortmund?

Sven Mislintat könnte offenbar ab der Saison 2022/23 als Nachfolger für Sportdirektor Michael Zorc, dessen Vertrag dann ausläuft, zu Borussia Dortmund zurückkehren. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll es im März ein Treffen geben, um über eine erneute Zusammenarbeit zu sprechen.

Als Favorit auf der Position des Sportdirektors galt bislang Sebastian Kehl, der zuletzt auch betonte, beim BVB "mehr Verantwortung übernehmen" zu wollen. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten soll der Bundesligist aber auch weitere Möglichkeiten prüfen.

Bild: imago images

Mislintat arbeitete bis 2017 im Scoutingbereich von Borussia Dortmund, wechselte dann zum FC Arsenal und inzwischen als Sportdirektor beim VfB Stuttgart unter Vertrag. In seinem bis 2023 datierten Arbeitspapier soll der 48-Jährige eine Ausstiegsklausel besitzen.

Sollte sich Mislintat mit dem BVB auf ein weiteres Engagement einigen können, ist Kehl aber wohl nicht automatisch aus der Verlosung. Dem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge soll beim BVB auch die Möglichkeit einer Doppelspitze im Raum stehen.

BVB, Transfers: Barca-Kandidat Laporta spricht über Erling Haaland

Der FC Barcelona könnte sich nach Aussagen von Präsidentschaftskandidat Joan Laporta im Sommer um einen Transfer von Erling Haaland bemühen. Auf die Gerüchte um den Stürmer von Borussia Dortmund angesprochen, sagte Laporta: "Wenn wir die Mannschaft verbessern müssen, habe ich die Karten in der Hand und bin bereit, diese zu spielen."

Durch die Corona-Pandemie steckt Barca in finanziellen Schwierigkeiten. Der jährliche Finanzbericht des katalanischen Vereins beziffert dessen Verbindlichkeiten auf rund 1,2 Milliarden Euro. Laporta betonte jedoch: "Ich möchte eine Botschaft der Ruhe an die Barcelona-Fans senden - wir werden wieder wirtschaftlich tragfähig sein."

Bild: Getty Images

So müssten die Schulden einen möglichen Transfer Haalands nicht ausschließen: "Das liegt an meiner Erfahrung und dem Wissen, das ich von den Leuten, die in all diesen Situationen eingreifen könnten, habe", so Laporta, dem eine enge Beziehung zu Haalands Berater Mino Raiola nachgesagt wird. Der Stürmer steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag.

Mit Victor Font wollte ein anderer Präsidentschaftskandidat die Aussagen Laportas jedoch nicht ohne weitere Einordnung im Raum stehen lassen: "Es ist unverantwortlich, Erwartungen an einen der Stars zu wecken, die uns diese Woche in der Champions League geblendet haben, weil es nicht möglich ist, sie zu verpflichten", sagte der 48-Jährige gemäß Sport.

BVB, Transfers: Lacroix zu Borussia Dortmund? Schmadtke schließt Abgang nicht aus

Jörg Schmadtke, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, hat Stellung zu den Gerüchten um Maxence Lacroix und Borussia Dortmund bezogen. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hatte den Defensivspieler als Neuzugang beim BVB ins Spiel gebracht.

"Wenn Didi Hamann einen unserer Spieler als Kandidaten für Dortmund sieht und nicht den eines anderen Klubs, dann ist das doch erst einmal gut für uns", sagte der 56-Jährige im Gespräch mit dem Sportbuzzer.

In Hinblick auf die kommende Saison soll sich Borussia Dortmund nach einem neuen Innenverteidiger umschauen. In diesem Zusammenhang hatte Sky-Experte Hamann den 20 Jahre alten Lacroix genannt. Schmadtke gibt sich allerdings gelassen: "Natürlich gucken alle genau hin, wenn die Mannschaft erfolgreich ist."

Lacroix besitzt in Wolfsburg einen bis 2024 datierten Vertrag und hat wohl keine Möglichkeit, den Verein durch eine Hintertür zu verlassen. "Es hat keiner eine Ausstiegsklausel", so Schmadtke, der allerdings erklärte: "Wenn der Geldkoffer groß genug ist, kannst du nicht von Vornherein sagen: Da geht nichts. Aber das gilt ja für alle Vereine, sogar für die Bayern."

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund in der Übersicht

Datum Gegner Wettbewerb Samstag, 20. Februar | 18.30 Uhr FC Schalke (A) Bundesliga, 22. Spieltag Samstag, 27. Februar | 15.30 Uhr Arminia Bielefeld (H) Bundesliga, 23. Spieltag Dienstag, 2. März | 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) DFB-Pokal, Viertelfinale Samstag, 6. März | 18.30 Uhr FC Bayern (A) Bundesliga, 24. Spieltag

BVB (Borussia Dortmund) beim Schalke 04: So wird das Revierderby übertragen

Der 22. Spieltag der Bundesliga hat am Abend einen echten Kracher zu bieten: Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund zum Revierderby! Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena. Beiden Teams bietet sich dabei die Möglichkeit, Ihre Fans milde zu stimmen. Beide Mannschaften sind nämlich nach knapp zwei Dritteln der Saison hinter den Erwartungen geblieben.

Der BVB steht mit 16 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern auf Platz sechs. Auf Schalke ist die Situation noch dramatischer: Die Knappen rangieren derzeit auf dem letzten Platz.