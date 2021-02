BVB, News und Gerüchte: Terzic bleibt Co-Trainer, Haaland heiß auf Schalke Alles zu Borussia Dortmund heute

Edin Terzic wird unter Neu-Trainer Marco Rose Co-Coach. Erling Haaland ist nach seinem Gala-Auftritt in Sevilla heiß aufs Derby. Alle BVB-News.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB: Nach Sevilla-Gala - Haaland schon heiß aufs Derby gegen Schalke

Tor-Phänomen Erling Haaland will den Schwung aus dem Champions-League-Sieg beim FC Sevilla auch ins Bundesliga-Revierderby beim Tabellenletzten Schalke 04 tragen. "Wir müssen uns schnell erholen, am Samstag ist ein großes Spiel", sagte der Doppeltorschütze nach dem 3:2 (3:1) im Achtelfinal-Hinspiel in Andalusien: "Wir müssen diese positive Einstellung mit in das Spiel nehmen", forderte der Norweger: "Ich freue mich darauf."

Die Chancen auf den Viertelfinal-Einzug im Rückspiel am 9. März stehen exzellent, in der Liga allerdings sind die Dortmunder derzeit sechs Punkte von einem Platz entfernt, der zur erneuten Qualifikation für die Königsklasse berechtigt. "Wir müssen gewinnen!", sagte Haaland.

Bild: imago images / Poolfoto

Trotz einer endlich einmal überzeugenden Leistung sieht der 20-Jährige beim zuletzt wackligen BVB noch Luft nach oben. "Wir müssen an Standardsituationen arbeiten. Da sind wir nicht gut genug. Aber ich bin stolz", sagte er.

Haaland hatte am Mittwochabend seine Treffer Nummer 17 und 18 im erst 13. Champions-League-Spiel seiner Karriere erzielt. Einen Teil des Erfolgs schrieb er Übergangstrainer Edin Terzic zu: "Wir hatten einen guten Plan, Edin hat das gut gemacht. Er hat gesagt: Heute wird dein Spiel."

BVB-Hightlights: Die pure Wucht! Haaland ist zu viel für Sevilla

BVB: Rätselhafte Dortmunder siegen in Sevilla - Wie im Training!

Der BVB gewinnt nach zuletzt mauen Spielen beim FC Sevilla und bleibt damit ein Rätsel. Folgt nach diesem Ausrufe- nun das nächste Fragezeichen?

Hier geht's zum Nachbericht

Bild: Getty Images

BVB: Edin Terzic bleibt unter Marco Rose Co-Trainer

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc freute sich vor dem Achtelfinhinspiel der Champions League gegen Sevilla im Gespräch mit DAZN auf den neuen Coach Marco Rose. Gleichzeitig klärte er auch auf, was die Zukunft von Noch-Cheftrainer Edin Terzic angeht.

"Wir freuen uns sehr, dass Marco Rose ab der neuen Saison Trainer bei uns sein wird. Die Reaktionen im Team waren positiv", erklärte Zorc. Rose wechselt im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu den Schwarz-Gelben und folgt damit auf Terzic.

Auch "mit Edin haben wir natürlich gesprochen", so Zorc: "Edin wird auch in der kommenden Saison bei uns im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen. Damit sind wir sehr offen und transparent umgegangen."

Bild: Getty Images

BVB: Haaland-Show in Sevilla - Dortmund verschafft sich glänzende Ausgangsposition

Die Schwarz-Gelben haben sich mit einem überzeugenden Auswärtssieg in Sevilla eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel gesichert.

Hier geht's zum Spielbericht

Bild: Getty Images

BVB schlägt Sevilla: Die Dortmund-Stars in der Einzelkritik

Haaland macht das perfekte Spiel, Can enttäuscht - hier geht's zur BVB-Einzelkritik

Bild: Getty Images

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Gegner Wettbewerb Samstag, 20. Februar, 18.30 Uhr FC Schalke (A) Bundesliga, 22. Spieltag Samstag, 27. Februar, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld (H) Bundesliga, 23. Spieltag Dienstag, 2. März, 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) DFB-Pokal, Viertelfinale Samstag, 6. März, 18.30 Uhr FC Bayern (A) Bundesliga, 24. Spieltag

BVB, News: Das sind die wertvollsten Spieler bei Borussia Dortmund