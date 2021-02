BVB, News und Gerüchte: Großkreutz nennt besten Derby-Moment, Haaland-Ausstiegsklausel höher als gedacht? Alles zu Borussia Dortmund heute

Erling Haalands Ausstiegsklausel ist offenbar höher als bislang angenommen, Berti Vogts versteht Roses Dortmund-Wechsel nicht. Alle BVB-News.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB: Erling Haalands Ausstiegsklausel höher als gedacht?

Erling Haalands Ausstiegsklausel könnte höher sein als bislang angenommen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, liegt die in Haalands Arbeitspapier verankerte Summe deutlich über 100 Millionen Euro. Bislang standen rund 75 Millionen Euro im Raum.

Haaland wird seit Monaten mit den ganz großen Klubs Europas in Verbindung gebracht. Vor allem Real Madrid soll großen Interesse an einer Verpflichtung des Norwegers haben. Zuletzt hatten die BVB-Bosse jedoch klargestellt, den Youngster nicht vor 2022 ziehenlassen zu wollen.

Haaland war im Januar 2020 von Red Bull Salzburg zu den Schwarz-Gelben gewechselt. Seither erzielte er für den BVB in 42 Pflichtspielen 41 Tore.

Bild: Getty Images

BVB: Berti Vogts hinterfragt Roses Dortmund-Wechsel

Borussia Mönchengladbachs Vereinsikone Berti Vogts kann den Wechsel von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund nicht nachvollziehen.

"Ich weiß nicht, ob Marcos Entscheidung wirklich die richtige war. Die Profi-Kader der beiden Klubs sind aktuell ähnlich gut besetzt, vielleicht ist der meiner Borussia sogar etwas stärker", schreibt der ehemalige Bundestrainer in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.

Bild: Getty Images

Vogts (74) glaubt: "Die Chance, in den kommenden Jahren einen Titel zu gewinnen, ist mit Gladbach sogar größer als mit Dortmund." Rose wechselt im Sommer nach zwei Jahren am Niederrhein zum BVB. In der Bundesliga liegen beide Teams derzeit nahezu gleichauf.

BVB: Kevin Großkreutz nennt seinen besten Derby-Moment

Kevin Großkreutz hat seinen besten Derby-Moment verraten. "Das 3:1 auf Schalke, bei dem Kagawa zwei Tore gemacht hat und wir dann von den Fans in Dortmund empfangen worden sind, als ob wir Deutscher Meister geworden wären", erklärte er im Gespräch mit Sky.

Großkreutz führte aus: "Weil die Fans ihn richtig gefeiert haben. Er hat das gar nicht richtig realisiert. Vor dem Spiel habe ich ihm gesagt, wie wichtig das Derby ist und da hat er es das erste Mal gemerkt." Bei besagtem Derby handelte es sich um den 4. Spieltag der Saison 2010/11. Robert Lewandowski und Kagawas Doppelpack hatten den BVB auf die Siegerstraße geführt.

Großkreutz hatte jüngst seine aktive Profi-Karriere beendet. Insgesamt 13-Mal lief der Defensivmann in einem Revierderby auf. 2015 verließ er Dortmund und wechselte zu Galatasaray. Im Anschluss spielte er beim VfB Stuttgart, Darmstadt 98 und beim KFC Uerdingen.

Bild: Getty Images

BVB-Fans stimmen Mannschaft mit Plakat aufs Revierderby gegen Schalke ein

Vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 (Sa., 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) haben sich die Fans von Borussia Dortmund mit einer emotionalen Botschaft an die Mannschaft gewandt. Am Trainingsplatz in Dortmund-Brackel hing ein Banner, mit dem die Fans das Team auf das Duell gegen den Rivalen einschwören soll.

"Zeigt wer und was ihr seid - der Sieg im Derby ist der höchste Preis", ist auf dem Spruchband zu lesen. Damit unterstrichen die Anhänger erneut die Bedeutung der Partie für den zuletzt kriselnden Klub.

Bereits am Dienstag hatten Fans ein Banner ebenfalls am Trainingsgelände mit der Aufschrift "Zeit, die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia" angebracht. Dem vorausgegangen war mit dem 2:2 gegen Hoffenheim ein erneuter Rückschlag im Kampf um die Champions League. Der Rückstand auf Platz vier beträgt aktuell sechs Punkte.

Bild: Getty Images

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Gegner Wettbewerb Samstag, 20. Februar, 18.30 Uhr FC Schalke (A) Bundesliga, 22. Spieltag Samstag, 27. Februar, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld (H) Bundesliga, 23. Spieltag Dienstag, 2. März, 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) DFB-Pokal, Viertelfinale Samstag, 6. März, 18.30 Uhr FC Bayern (A) Bundesliga, 24. Spieltag

BVB, News: Das sind die wertvollsten Spieler bei Borussia Dortmund