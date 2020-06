BVB: Diese Trikotnummer bekommt Thomas Meunier - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Bei der Vorstellung von Thomas Meunier wurde auch die Trikotnummer des Belgiers gezeigt. Außerdem: Erling Haaland spricht über seine Zukunft.

Der BVB hat bereits vor dem letzten Saisonspiel (Samstag, 15.30 Uhr gegen ) seine erste Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Thomas Meunier kommt von PSG. Bei dessen Vorstellung wurde auch schon seine künftige Trikotnummern bekannt.

Außerdem: Shootingstar Erling Haaland beantwortet Fragen zu seiner Zukunft.

, News und Gerüchte: Alle relevanten Informationen rund um den BVB am Freitag findet Ihr hier.

BVB: Thomas Meunier bekommt die Trikotnummer 24

Der am Donnerstag von BVB verpflichtete Außenverteidiger Thomas Meunier (kommt ablösefrei von PSG) bekommt bei Borussia Dortmund die Trikotnummer 24. Das geht aus der offiziellen Vorstellungsmitteilung der Schwarz-Gelben für den Belgier hervor.

Zuletzt trug die "24" beim BVB Jan-Niklas Beste in der Saison 207/18 und im Jahr davor Mikel Merino.

Der große Tag ist da!

Für mich ist es eine große Ehre, bekannt zu geben, dass ich nun ein Spieler von Borussia Dortmund bin.

Ein neues Kapitel öffnet sich uns, Ihnen und mir.

Ich werde das schwarz-gelbe Trikot mit Stolz tragen!#HEJABVB #TÔTOUTARD 🖤💛@BVB pic.twitter.com/EivUX5ikqT — Thomas Meunier (@ThomMills) June 25, 2020

BVB-Stürmer Erling Haaland über seine Zukunft: "Ich lebe in der Gegenwart"

Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund hat in einem Interview mit der Funke Mediengruppe betont, dass er den BVB nicht als Durchgangsstation sieht. Gleichzeitig bekräftige der 19-Jährige aber auch, dass er Titel gewinnen will.

"In solchen Kategorien denke ich nicht. Ich denke auch nicht zu viel an die Zukunft, ich lebe in der Gegenwart", erklärte Haaland, dessen Vertrag bei den Schwarz-Gelben noch bis 2024 läuft.

Der junge Norweger wird nach seinen 13 -Toren in 14 Spielen von zahlreichen europäischen Spitzenklubs umworben, die sich in naher Zukunft aber keine allzu großen Hoffnungen machen sollten.

BVB: Neuzugang Thomas Meunier leakt neues Heimtrikot 2020/21

In der neuen Saison wird Borussia Dortmund im eigenen Stadion erwartungsgemäß erneut in einem schwarz-gelben Heimtrikot spielen. Auf Twitter kursieren nun Fotos von Neuzugang Thomas Meunier im neuen BVB-Dress 2020/21.

Juckt nicht. Meunier schießt uns zum CL pott pic.twitter.com/6e6OcdD5Qr — Florian (@FlorianFOLI) June 25, 2020

BVB - Sebastian Kehl über den Abschied von Mario Götze: "Wird ein Teil von Borussia Dortmund bleiben"

Sebastian Kehl, Lizenzspielerchef von Borussia Dortmund, hat versichert, dass das Verhältnis zwischen dem Verein und Mario Götze, der den Verein nach der Saison verlassen wird, weiterhin intakt sei.

"Trotzdem gehen wir sehr gut und mit einem intakten Verhältnis auseinander. Mario wird immer ein Teil von Borussia Dortmund bleiben", erklärte Kehl gegenüber dem Sportbuzzer . Götze wird beim letzten Bundesliga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim am Samstag nicht mehr im Kader stehen: Aufgrund einer Frühgeburt seines Sohns verbrachte er viel Zeit im Krankenhaus und "verstieß" gegen die Corona-Vorschriften der DFL .

Offiziell: BVB verpflichtet Thomas Meunier von PSG

Borussia Dortmund hat den belgischen Nationalspieler Thomas Meunier (28) verpflichtet. Der Rechtsverteidiger kommt ablösefrei und spielte zuletzt für in der . Er unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

"Thomas Meunier ist ein Spieler, der seine Qualität auf höchstem Niveau unter anderem in der und in der Nationalmannschaft über einen langen Zeitraum hinweg nachgewiesen hat und uns mit seiner Erfahrung richtig guttun wird“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Beim Vizemeister könnte Meunier Achraf Hakimi ersetzen, der nach seiner zweijährigen Leihe voraussichtlich zu zurückkehren wird. Zudem kann Meunier in der Dreierkette eingesetzt werden und somit eine Alternative zum inzwischen 35-jährigen Lukasz Piszczek darstellen.

"Borussia Dortmund spielt genau den Fußball, den ich spielen möchte: aufregend, authentisch und natürlich. Der BVB ist bekannt für seine enthusiastischen Fans, und die Atmosphäre während des Spiels mit Paris im Signal Iduna Park hat meine Entscheidung ehrlich gesagt beeinflusst. Ich bin ehrgeizig und möchte wie schon mit Brügge und Paris auch mit Dortmund Titel gewinnen", sagte Meunier, der beim BVB mit der Rückennummer 24 auflaufen wird.