BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Milan wohl mit deutlichem Signal an Götze, Zorc mit klarer Forderung für nächste Saison

Während Götze für einen Milan-Wechsel seine Gehaltsforderungen senken muss, fordert Zorc in den Duellen mit Bayern bessere Auftritte. Alle BVB-News.

Durch ein 2:0 gegen hat am Samstag die Vizemeisterschaft perfekt gemacht. Mit dem Saisonergebnis sind aber weder BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch Julian Brandt zufrieden. Mit Blick auf die neue Saison fordern beide in den direkten Duellen mit dem eine Leistungssteigerung.

Auch bei Mario Götze gibt es Neuigkeiten: Der 28-Jährige, für den das Kapitel Borussia Dortmund am kommenden Samstag endet, soll in den Fokus der geraten sein. Doch damit es überhaupt erst zu ernsthaften Gesprächen über einen Transfer kommt, muss Götze wohl von seinen bisherigen Gehaltsvorstellungen abrücken.

BVB - Mario Götze im Visier von Milan: Große Differenzen bei Gehaltsvorstellungen?

Der AC Mailand hat offenbar Interesse an Mario Götze von Borussia Dortmund bekundet, in Gesprächen mit dessen Beratern aber deutlich gemacht, dass der 28-Jährige Abstriche bei seinen Gehaltsforderungen machen muss. Das berichtet das italienische Online-Portal calciomercato.com .

Sollte Götze nicht bereit sein, von seiner Gehaltsvorstellung in Höhe von sieben Millionen Euro abzurücken, könnte es demnach nicht einmal zu ernsthaften Verhandlungen kommen. Angaben darüber, wie viel Milan dem Weltmeister von 2014 zahlen würde, macht der Bericht allerdings nicht.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc: Müssen in direkten Duellen gegen Bayern besser abschneiden

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat in Sachen verpasster Meisterschaft mit der Hinrunde des BVB gehadert. "Um die Bayern abzufangen, hätten wir über die gesamte Saison eine außergewöhnlich gute Leistung gebraucht", sagte er der Bild .

"Im Nachhinein betrachtet, haben wir keine gute Vorrunde gespielt und zu viele Punkte liegen gelassen. Um Meister zu werden, muss man auch bei den direkten Duellen gegen die Bayern besser abschneiden, als wir es getan haben", sagte Zorc.

Die Borussia hatte in der Hinrunde in München klar mit 0:4 verloren. In der Rückrunde siegte der FCB im Signal Iduna Park vor leeren Rängen zudem mit 1:0.

Die Ansage aus Spielerkreisen, dass man in der kommenden Saison den Meistertitel anpeilt, freut Zorc: "Ich finde es sehr gut, dass dieses ehrgeizige Ziel aus der Mannschaft kommt. Das zeigt, dass unsere Spieler selbst noch einiges erreichen wollen und sich mit der Vizemeisterschaft nicht einfach so zufrieden geben."

BVB - Julian Brandt: Zweiter? "Deshalb lassen wir nicht die Korken knallen"

Julian Brandt hat das Abschneiden des BVB in dieser Saison bewertet. Für den 24-Jährigen habe Dortmund "in der Hinrunde zu viele Punkte verloren", wie er gegenüber dem kicker angab.

"Es gab Möglichkeiten, die Bayern in eine andere Drucksituation zu bringen", sagte Brandt. "Da und in den direkten Duellen haben wir uns um eine bessere Ausgangsposition gebracht. So fantastisch die Münchner in der Rückrunde auch waren", führte er aus.

Wirklich zufrieden ist der Nationalspieler mit Rang zwei in der Endabrechnung daher nicht. "Deshalb lassen wir nicht die Korken knallen."

Erling Haaland schießt Borussia Dortmund in Leipzig zu neuem Vereinsrekord

Borussia Dortmund hat am Samstag durch das 2:0 gegen RB Leipzig einen Vereinsrekord gebrochen: In der laufenden Saison erzielte der BVB bislang 84 Tore und hat somit schon am 33. Spieltag eine Bestmarke aufgestellt.

Mit 82 Treffern war bislang die Saison 2015/16 die torreichste Spielzeit der Dortmunder gewesen, doch auch damals reichte die Torausbeute nicht, um dem FC Bayern die Meisterschaft streitig zu machen.

Unter Trainer Jürgen Klopp hat Borussia Dortmund in der Saison 2011/12 erstmals die 80-Tore-Marke geknackt – seitdem ist dem BVB dieses Kunststück sechsmal in den letzten neun Jahren gelungen.