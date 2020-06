BVB: Sancho soll künftig Mega-Gehalt bekommen, Favre-Zukunft wohl entschieden - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB muss in der aktuellen Saison noch ein Spiel bestreiten. Bei den Personalien Lucien Favre und Jadon Sancho kommt Bewegung rein.

Der BVB muss am letzten Spieltag der vergangenen -Saison das Duell gegen bestreiten - dafür sind zwei Profis fraglich. Auch die Planungen für die Zukunft laufen bereits auf Hochtouren: Trainer Lucien Favre soll seinen Vertrag bei erfüllen. Jadon Sancho soll mit einem königlichen Gehalt zum Bleiben bewegt werden.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Sämtliche Informationen rund um den BVB am Mittwoch findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: Mangel an Alternativen? Lucien Favre bleibt wohl Dortmund-Trainer

Borussia Dortmund wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit seinem Trainer Lucien Favre in die neue Saison gehen. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild am Mittwoch hervor.

Mehr Teams

Demzufolge sei dies auch im Mangel an Alternativen zum 62-jährigen Schweizer begründet. Die anderen Kandidaten stehen dem BVB demnach nicht zur Verfügung, allen voran Wunschlösung Julian Nagelsmann, der coacht.

Hier geht's zur kompletten News .

Quelle: imago images

BVB: Jadon Sancho soll wohl mit Gehaltserhöhung gehalten werden

Jadon Sancho winkt bei Borussia Dortmund offenbar eine Gehalterhöhung. Damit wollen die BVB-Verantwortlichen den Engländer wohl von einem Verbleib überzeugen.

Laut der Sport Bild könnte sich Sanchos Jahressalär auf bis zehn Millionen Euro erhöhen. Aktuell verdient der 20-Jährige sechs Millionen Euro im Jahr.

Sancho möchte den Verein nach Informationen von Goal und SPOX jedoch im Sommer in Richtung verlassen. Aktuell liegen dem BVB aber wohl keine Angebote vor.

Grund dafür dürfte die Forderung der Schwarz-Gelben sein, erst bei einer Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro gesprächsbereit zu sein . Bei der aktuell unsicheren finanziellen Lage wegen der Corona-Pandemie zögern daher die Klubs.

Quelle: imago images / Fromme

BVB: Delaney und Akanji für Bundesligafinale fraglich

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre kann beim Bundesligafinale gegen die TSG Hoffenheim (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) eventuell wieder auf ein Duo zurückgreifen. Sowohl Thomas Delaney als auch Manuel Akanji könnten in den Kader zurückkehren.

Delaney trainierte am Dienstag erstmals nach seiner Muskelverletzung wieder mit dem Ball. Der Däne könnte direkt in den Kader rutschen, da auf der zentralen Mittelfeldposition mit Mo Dahoud (Knieverletzung) und Emre Can (Gelbsperre) zwei Spieler ausfallen.

Akanji plagten zuletzt ebenfalls muskuläre Probleme. Der Innenverteidiger nahm jedoch noch nicht am Mannschaftstraining teil und arbeite bislang nur individuell.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1899 Hoffenheim: Die Opta-Fakten vor der Partie