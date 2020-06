BVB: Achraf Hakimi offenbar vor Transfer von Real Madrid zu Inter Mailand

Achraf Hakimi zieht es nach seiner Leihe zum BVB wohl zu Inter Mailand. Die Verhandlungen mit Real Madrid sollen bereits abgeschlossen sein.

Defensivspieler Achraf Hakimi wechselt nach zwei Jahren auf Leihbasis bei offenbar zu in die . Das berichtet der italienische Journalist Gianluca Di Marzio. Nach Informationen von Sky Sport sind die Verhandlungen mit bereits abgeschlossen und nur wenige Details seien noch zu klären, ehe der Transfer offiziell gemacht werde.

Auch der kicker berichtet, dass der 21-jährige Rechtsverteidiger von Real Madrid bereits seine feste Zusage für einen Transfer zu Inter Mailand gegeben habe. Offenbar könnte der Wechsel noch an diesem Wochenende über die Bühne gehen. Die Ablösesumme soll bei 45 Millionen Euro liegen, die sich durch weitere Bonuszahlungen jedoch erhöhen kann.

BVB: Meunier-Transfer wegen Hakimi-Abgang?

Dem Bericht von Sky Sport zufolge unterschreibt Hakimi bei Inter Mailand einen Vertrag bis 2025, der ihm ein jährliches Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro einbringen soll. Bei Borussia Dortmund stand Hakimi in dieser Saison in 32 -Spielen auf dem Platz. Lange hatte sich deshalb auch der BVB um einen Verbleib des marokkanischen Nationalspielers bemüht.

Erst am Donnerstag gab der Bundesligist allerdings den ablösefreien Transfer von Thomas Meunier bekannt. Der 28-jährige belgische Nationalspieler kommt vom französischen Meister und hat beim BVB einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. An den ausstehenden Champions-League-Spielen mit PSG wird er nicht teilnehmen.