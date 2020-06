BVB: Erling Haaland mit Saisonergebnis unzufrieden, Borussia Dortmund stellt in Leipzig neuen Tor-Rekord auf - alle News und Gerüchte

Während Haaland den erneuten Titelgewinn des FC Bayern als "scheiße" bezeichnet, hat der BVB in Leipzig einen neuen Tor-Rekord aufgestellt. Alle News.

Nach der 0:2-Pleite gegen am vergangenen Mittwoch hat am Samstag durch ein 2:0 gegen die Vizemeisterschaft perfekt gemacht.

Die beiden Tore von Erling Haaland (30., 90.+3) bedeuten für den BVB zwar einen neuen Vereinsrekord, mit dem Saisonergebnis zeigte sich der Stürmer insgesamt aber nicht zufrieden.

Auch mit Blick auf Transfers gibt es Neuigkeiten: Thomas Meunier, der bereits seit Monaten mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, verlässt PSG Ende Juni.

Mehr Teams

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Sämtliche Informationen rund um den BVB am Sonntag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Erling Haaland schießt Borussia Dortmund in Leipzig zu neuem Vereinsrekord

Borussia Dortmund hat am Samstag durch das 2:0 gegen RB Leipzig einen Vereinsrekord gebrochen: In der laufenden Saison erzielte der BVB bislang 84 Tore und hat somit schon am 33. Spieltag eine Bestmarke aufgestellt.

Mit 82 Treffern war bislang die Saison 2015/16 die torreichste Spielzeit der Dortmunder gewesen, doch auch damals reichte die Torausbeute nicht, um dem FC Bayern die Meisterschaft streitig zu machen.

Unter Trainer Jürgen Klopp hat Borussia Dortmund in der Saison 2011/12 erstmals die 80-Tore-Marke geknackt – seitdem ist dem BVB dieses Kunststück sechsmal in den letzten neun Jahren gelungen.

Haaland über erneute Meisterschaft des FC Bayern: "Scheiße, dass sie den Titel gewonnen haben"

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland hat sich enttäuscht über den erneuten Titelgewinn des geäußert. "Zunächst einmal ist es natürlich scheiße, dass die Bayern gewonnen haben", sagte der 19-Jährige nach dem 2:0 gegen RB Leipzig bei BT Sport.

Daraus müsse der BVB mit Blick auf die neue Saison die richtigen Schlüsse ziehen: "Wir müssen das Beste daraus machen. Wir haben uns den zweiten Platz gesichert, aber wir haben versucht, ihnen so nahe wie möglich zu kommen", betonte Haaland.

Quelle: Getty Images

Für Giovanni Reyna, der in Leipzig sein Startelfdebüt für Borussia Dortmund gefeiert hatte, fand Haaland zudem erneut lobende Worte: "Ich habe ihn schon einmal den amerikanischen Traum genannt und es ist wahr", so der BVB-Stürmer: "Er ist 17 Jahre alt und was er auf dem Platz macht, ist erstaunlich. Er hat eine große Zukunft vor sich."

Borussia Dortmund: Thomas Meunier verlässt PSG Ende Juni - keine Einsätze in der

Paris Saint-Germain wird bei Fortsetzung der Champions League im August ohne Edinson Cavani und Thomas Meunier auskommen müssen. Bei beiden Spielern laufen die Verträge Ende Juni aus.

Wie Goal und SPOX bestätigen können, hat sich das Duo gegen eine Verlängerung bis Ende August entschieden. Somit muss PSG beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon auf Cavani und Meunier verzichten.

Quelle: Getty Images

Der belgische Außenverteidiger Meunier steht wohl kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund , die Zukunft von Cavani könnte in Spaniens liegen.

Der Sieg in Leipzig als Saison-Lehre für den BVB: Fußballerisch spricht nichts gegen Favre

Borussia Dortmund hat sich mit dem 2:0 gegen RB Leipzig nicht nur die Vizemeisterschaft gesichert, sondern auch demonstriert, nach dem FC Bayern die beste deutsche Mannschaft zu sein. Eine Mannschaft, die (noch) nicht mental gefestigt genug für den großen Coup ist. Oder um es mit den Worten eines BVB-Spielers auszudrücken: Die "menschlich" ist.