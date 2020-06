BVB: Michael Rummenigge wirft Borussia Dortmund Wettbewerbsverzerrung vor - alle News und Gerüchte

Nach der 0:2-Niederlage gegen Mainz 05 wirft Michael Rummenigge Borussia Dortmund Wettbewerbsverzerrung vor. Alle BVB-News vor dem Spiel in Leipzig.

Nach der 0:2-Pleite gegen am vergangenen Mittwoch ist um Wiedergutmachung bemüht. Am Samstag steht nun der Kracher gegen an (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Vor dem Duell mit den Sachsen warf Michael Rummenigge den Schwarz-Gelben Wettbewerbsverzerrung vor. Derweil verlängerte Torwart Roman Bürki seinen Vertrag vorzeitig bis 2023.

Außerdem muss BVB-Coach Lucien Favre offenbar wie bereits am letzten Spieltag erneut auf Mario Götze verzichten.

Mehr Teams

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Sämtliche Informationen rund um den BVB am Samstag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Michael Rumennigge: "Die BVB-Niederlage gegen Mainz war Wettbewerbsverzerrung"

Nach der 0:2-Niederlage gegen Mainz 05 wirft Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge Borussia Dortmund Wettbewerbsverzerrung vor. In seiner Kolumne beim Sportbuzzer schrieb der 56-Jährige: "Borussia Dortmund hat eine Entscheidung in dieser Saison wahrscheinlich maßgeblich beeinflusst, mit der der Klub eigentlich nichts zu tun hat: den Abstieg."

Durch den überraschenden Sieg trennen die Mainzer zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte vom Relegationsplatz. Laut Rummenigge haben die 05er den Erfolg vor allem der schlechten Mentalität des BVB zu verdanken: "Die Dortmunder müssen sich fragen, wie man mit so einer Einstellung in ein Spiel gehen kann. Man hat auch eine Verantwortung den Fans und den anderen Mannschaften gegenüber."

Er führt aus: "Die Leidtragenden sind nun und . Die BVB-Niederlage gegen Mainz war Wettbewerbsverzerrung. Da wurde mit angezogener Handbremse gespielt." Bereits bei den Spielen gegen Herta BSC und Fortuna Düsseldorf hätten die Schwarz-Gelben laut Rummenigge schlechte Leistungen gezeigt.

Insgesamt sei die Saison für den BVB "bitter und enttäuschend" verlaufen, nachdem Hans-Joachim Watzke im Sommer die Meisterschaft als Ziel ausgegeben hatte. Die Niederlage gegen Mainz sei nach dem Ausscheiden im Pokal und in der sowie der Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayern München "der Tiefpunkt" der Saison gewesen.

Quelle: Imago Images

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung am Samstag

Am 33. Spieltag der spielen RB Leipzig und der BVB gegeneinander - es geht um Platz zwei. Wer zeigt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Quelle: Imago Images

Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Roman Bürki

Bundesligist Borussia Dortmund bindet Torhüter Roman Bürki und hat den Vertrag des 29-Jährigen um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Dies teilte der BVB am Freitagmittag mit.

"Wir freuen uns, dass in Roman Bürki einer der konstantesten Torhüter der Bundesliga weiterhin bei uns zwischen den Pfosten steht. Damit ist eine wichtige Position langfristig und exzellent besetzt. Es spricht für Roman, dass er in dieser Saison schon zwölf Zu-Null-Spiele absolviert hat", freute sich Sportdirektor Michael Zorc.

Quelle: Borussia Dortmund

BVB: Mario Götze wird wohl auch gegen Leipzig nicht im Kader stehen

Mario Götze wird nach den Spielen gegen , Fortuna Düsseldorf und Mainz 05 laut Bild-Informationen auch gegen RB Leipzig (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) nicht im Kader stehen. Grund dafür sei, dass Götze weiterhin regelmäßig im Krankenhaus seine Frau Ann-Kathrin, die seit der Entbindung noch dort verweilen muss, besuche.

Daher konnte der Weltmeister von 2014 die DFL-Hygieneauflagen nicht erfüllen und wurde von der Mannschaft isoliert. Alle Corona-Tests seien aber negativ ausgefallen.

Götze wird den BVB im Sommer verlassen. Somit bleibt ihm wohl nur noch am 34. Spieltag die Chance, sein letztes Spiel für den Klub zu bestreiten.

Quelle : Imago Images

Ronaldo Nazario schwärmt von BVB-Star: "Wundervoll"

BVB: Kommentar zu Alibi-Meister Borussia Dortmund

Die peinliche Pleite gegen Mainz zeigt exemplarisch, welchen eigenen Anteil der BVB an der Dauer-Dominanz des FC Bayern hat. Ein Kommentar.

Quelle : Imago Images