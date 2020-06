BVB: Moukoko soll Teil des Profi-Kaders werden, auch Bayern will wohl Bellingham - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Youssoufa Moukoko soll an den Profi-Kader herangeführt werden. Außerdem bekommt der BVB im Werben um Bellingham wohl Konkurrenz aus der Bundesliga.

Das letzte Bundesligaspiel der laufenden Saison am Samstag gegen die TSG ist für nur noch von untergeordneter Bedeutung. Die Planungen für die kommende Spielzeit und einen neuerlichen Angriff auf Serienmeister laufen derweil auf Hochtouren.

Nachdem der Transfer von PSG-Rechtsverteidiger Thomas Meunier bereits in trockenen Tüchern sein soll, bastelt der BVB offenbar weiter an einem Wechsel von Supertalent Jude Bellingham. Kurioserweise sollen nun ausgerechnet die Bayern auch Interesse an dem Engländer angemeldet haben.

BVB: Borussia Dortmund Dortmund will Youssoufa Moukoko in den Kader integrieren

Youngster Youssoufa Moukoko soll beim BVB in der kommenden Saison in den -Kader integriert werden. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc auf der Presskonferenz vor dem letzten Bundesliga-Spiel der aktuellen Spielzeit.

"Da haben der Trainer und ich uns diese Woche drüber unterhalten, dass wir ihn bei uns in den Kader integrieren wollen, dass er sofort lernt mit Erwachsenen, mit Profis zu trainieren und zu spielen", sagte Zorc, der zudem das Bundesliga-Debüt des Top-Talents in Aussicht stellte. "Durch die Regeländerung ist er ab November, wenn er 16 Jahre alt wird, für uns einsetzbar in der Bundesliga."

Neben dem aktuell noch 15 Jahre alten Moukoko, der in der aktuellen Saison in der U19-Bundesliga West auf 34 Tore in 20 Spielen kam, sollen auch weitere Talente eine Chance bei den Profis bekommen.

"Wir haben ein sehr hohes Interesse, die Jungs aus dem Jugendbereich bei uns oben einzubinden", erklärte Zorc, der sich allerdings direkt Mühe gab, die Erwartungshaltung etwas zu dämpfen. "Wir wissen natürlich, dass wir in der Spitze der Bundesliga sein wollen, dass wir in der eine gute Rolle spielen wollen. Das heißt, das ist ein großer Sprung von der U19 zur Bundesliga."

Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend an den Profi-Kader heranzuführen, werde aber "immer unser Fokus bleiben", bekräftigte der 57-Jährige, "dafür steht Borussia Dortmund". Gleichzeitig wollte er aber nicht ausschließen, dass der BVB auch Top-Talente aus dem Ausland verpflichtet.

BVB kündigt Präsentation des neuen Trikots an

Der BVB hat auf Twitter die Präsentation des neuen Trikots für den 1. Juli 2020 angekündigt.

Zuvor waren bereits Bilder der Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots geleakt worden, die bei vielen Fans für Empörung sorgten.

Kann ich Kappa noch mal sehen? pic.twitter.com/kjRfY3TEZ6 — HOSE (@Baumwollhose) June 9, 2020

BVB: Axel Witsel verteidigt Lucien Favre

Mittelfeldspieler Axel Witsel von Borussia Dortmund hat BVB-Trainer Lucien Favre verteidigt.

"Wir haben unter ihm in zwei Jahren rund 150 Punkte geholt. Einen Torrekord wie in dieser Saison stellt man bei einem Klub wie Borussia Dortmund nicht en passant auf. So furchtbar viel verkehrt kann er also nicht gemacht haben", sagte der Belgier im Interview mit Sport1 .

BVB: Auch der FC Bayern will Jude Bellingham

Auch der FC Bayern München will offenbar Youngster Jude Bellingham (16) von Birmingham City verpflichten. Das berichtet der kicker .

Zwischen dem BVB und Bellingham soll es zwar bereits eine Einigung geben, die Klubs sind sich aber wohl noch nicht über die Ablösesumme einig.

Demnach habe Bellingham in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verankert, der BVB bietet laut kicker und SportBild aber nur rund 22 Millionen Euro.

Mitbieten sollen laut kicker auch der und .

