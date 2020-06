BVB: Neuzugang Thomas Meunier leakt neues Heimtrikot 2020/21

Der BVB wird nächste Saison mit einem auffälligen Muster auf der Brust auflaufen. Thomas Meunier zeigte nun das neue Heimtrikot 2020/21

In der neuen Saison wird im eigenen Stadion erwartungsgemäß erneut in einem schwarz-gelben Heimtrikot spielen. Auf Twitter kursieren nun Fotos von Neuzugang Thomas Meunier im neuen BVB-Dress 2020/21.

Im Gegensatz zum aktuellen Heimtrikot wird der BVB in der nächsten Saison aber ein deutlich auffälligeres Muster auf der Brust tragen. Die spitzen Zacken auf der Vorderseite sollen demnach an die U-Bahn-Station 'Westfalenhalle' erinnern.

BVB - Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park erneut in schwarz-gelben Trikots

Zudem wird die Hose wohl in Schwarz gehalten sein, gelbe Stutzen sollen das Erscheinungsbild abrunden. Die Werbung des Hauptsponsors 1&1 wird derweil in schwarz-weiß gehalten sein und nicht in blau-weiß, wie auf dem originalen Logo.

Offizieller Verkaufsstart des Trikots soll im Juli 2020 sein, wenn der Sponsorenvertrag mit 1&1 in Wirkung tritt. Am 1. Juli soll das neue Shirt auch offiziell präsentiert werden.