BVB-Stürmer Erling Haaland über seine Zukunft: "Ich lebe in der Gegenwart"

Erling Haaland wird dem BVB auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben, ein Wechsel ist kein Thema. Er hat allerdings einen Wunsch.

Stürmer Erling Haaland von hat in einem Interview mit der Funke Mediengruppe betont, dass er den BVB nicht als Durchgangsstation sieht. Gleichzeitig bekräftige der 19-Jährige aber auch, dass er Titel gewinnen will.

"In solchen Kategorien denke ich nicht. Ich denke auch nicht zu viel an die Zukunft, ich lebe in der Gegenwart", erklärte Haaland, dessen Vertrag bei den Schwarz-Gelben noch bis 2024 läuft.

Der junge Norweger wird nach seinen 13 -Toren in 14 Spielen von zahlreichen europäischen Spitzenklubs umworben, die sich in naher Zukunft aber keine allzu großen Hoffnungen machen sollten.

Haaland will BVB nicht verlassen

Der BVB sei für Haaland einer der größten Klubs der Welt, "und ich habe hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben und bin gerade erst angekommen. Deshalb denke ich überhaupt nicht darüber nach, den Klub schon wieder zu verlassen."

Dass die Mannschaft von Trainer Lucien Favre im Kampf um die Deutsche Meisterschaft gegen den letztendlich aber chancenlos war, ist eine Tatsache, die sich für Haaland ändern muss.

Haaland mit Kampfansage: Will Titel gewinnen

"Leider haben wir auch beide Spiele gegen Bayern verloren - ohne diese Punkte wird es aufgrund ihrer Stärke doppelt schwierig, am Ende vor ihnen zu landen", bekräftigte er und schickte direkt eine Kampfansage hinterher:

"Ich will mit dem BVB etwas erreichen, nicht immer nur Zweiter werden, sondern wenn es geht, auch Titel gewinnen. Wir sollten uns Ziele setzen, wir wollen angreifen."