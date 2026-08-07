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Italien Serie A
Italien Serie A, Spielplan und Ergebnisse
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Freitag, 21. August
Samstag, 22. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|AC Mailand
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atalanta Bergamo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bologna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Cagliari
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Como
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0