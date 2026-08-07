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Tabelle

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1AC Mailand crestAC Mailand00000000
2Atalanta Bergamo crestAtalanta Bergamo00000000
3Bologna crestBologna00000000
4Cagliari crestCagliari00000000
5Como crestComo00000000
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