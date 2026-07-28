Wie aus einem Bericht der Zeitung Corriere dello Sport hervorgeht, wurde der 24-malige deutsche Nationalspieler (14 Tore) dem italienischen Erstligisten Lazio Rom angeboten.

Dort ist man demzufolge auf der Suche nach einer finanziell günstigen Alternative für das Angriffszentrum und wäre dabei auf Füllkrug gestoßen. Die Römer sollen derzeit sogar bereits eine Verpflichtung des 33-Jährigen prüfen.

Füllkrugs Stammklub West Ham United würde dem Stürmer bei einem Wechselwunsch wohl keine Steine in den Weg legen. Beim Premier-League-Klub hat Füllkrug so gut wie keine Zukunftsperspektive mehr, daher soll den Londonern sowohl ein erneutes Leihgeschäft als auch ein fester Verkauf recht sein.

Voraussetzung für einen Transfer nach Italien wäre ein Gehaltsverzicht von Seiten Füllkrugs. Bei West Ham United soll der 33-Jährige ein kolportiertes Jahresgehalt von rund 5,6 Millionen Euro kassieren.

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Auch Werder Bremen bemühte sich um Niclas Füllkrug

In der vergangenen Saison war der Angreifer für die Rückrunde bereits an die AC Milan verliehen, dort lief es für ihn allerdings überhaupt nicht zusammen. Gewechselt war Füllkrug in der Hoffnung, noch auf den WM-Zug aufspringen zu können, letztlich kam er jedoch nur zu einem einzigen Treffer in 20 Pflichtspielen.

Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete deshalb auf ihn beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko und nahm statt seiner Nick Woltemade (Newcastle United), Kai Havertz (FC Arsenal) und Deniz Undav (VfB Stuttgart) für das Sturmzentrum mit.

Neben Lazio soll sich in den vergangenen Wochen auch Füllkrugs Ex-Klub Werder Bremen um einen Transfer des 33-Jährigen bemüht haben. Jedoch nahmen die Grün-Weißen aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen schnell Abstand von einer Verpflichtung.