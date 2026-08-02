Wo Dusan Vlahovic seine Karriere fortsetzt, bleibt weiterhin offen. Besiktas hat der aktuell vereinslose Stürmer jedenfalls wohl vorerst erneut abgesagt.

Das berichtet die spanische Zeitung Sport. Demnach liegt Vlahovic bereits seit Wochen ein lukratives Angebot von Besiktas vor, das ihm gut fünf Millionen Euro Handgeld und einen Zweijahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt in Höhe von satten acht Millionen Euro einbringen würde.

Der Grund für das Zögern des Angreifers ist laut Sport, dass er weiterhin von einem Wechsel zum FC Barcelona träumt. Der spanische Meister will diesen Sommer noch einen Nachfolger für den zu Chicago Fire abgewanderten Robert Lewandowski verpflichten. Der absolute Wunschkandidat ist dabei Julian Alvarez, dessen aktueller Verein Atletico Madrid ist aber keineswegs zu einem Verkauf bereit. Zumindest nicht für die von Barca wohl bereits gebotenen 100 Millionen Euro Ablöse.

Und so haben die Katalanen eine Liste möglicher Alvarez-Alternativen in der Hinterhand, auf der dem Vernehmen nach auch Vlahovic steht. Die Berater des 26-Jährigen sollen ihn schon vor Wochen aktiv bei Barca angeboten haben, da machten die Blaugrana ihnen allerdings klar, dass eine potenzielle Vlahovic-Verpflichtung keineswegs Priorität genieße. Mutmaßlich wäre der Serbe nicht die erste Alternative, sollte man in den Bemühungen um Alvarez scheitern. Weiter oben auf der Liste könnte da schon Benfica-Torjäger Vangelis Pavlidis stehen, den jüngst die AS in Barcelona ins Gespräch brachte.

Besiktas' neuer Trainer will Dusan Vlahovic wohl unbedingt haben

Mit seiner Hoffnung auf ein Engagement bei Barca, die nach aktuellem Stand am Ende unerfüllt bleiben dürfte, riskiert Vlahovic natürlich, dass ihm die lukrative Offerte aus Istanbul durch die Lappen geht. Noch soll Besiktas geduldig bleiben und habe zugestimmt, dass sich der serbische Nationalspieler noch etwas mehr Bedenkzeit nimmt.

Treibende Kraft dahinter ist Vincenzo Italiano, neuer Trainer des türkischen Topklubs. Der Italiener arbeitete einst bei der AC Florenz (Saison 2021/22) erfolgreich mit Vlahovic zusammen und schätzt dessen Qualitäten sehr. Laut Sport soll sich Italiano daher bei Besiktas' Vereinsführung dafür eingesetzt haben, noch etwas auf Vlahovics Entscheidung zu warten.

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Der wuchtige Neuner war zeitweise auch beim FC Bayern München gehandelt worden, aktuell scheint Besiktas für Vlahovic aber abgesehen vom Barca-Traum die einzige ernsthafte Option für seine Zukunft zu sein. Juventus Turin, wo sein Vertrag Ende Juni ausgelaufen war, soll ihm zwischenzeitlich doch noch eine Verlängerung angeboten haben, allerdings zu deutlich reduzierten Bezügen. Vlahovic lehnte ab und hat es sich mit Juve so wohl final verscherzt, ein Verbleib in Turin ist daher sehr unwahrscheinlich.

Juventus hat wohl Kolo Muani als Vlahovic-Ersatz an der Angel

Vlahovic, seinerzeit einer der begehrtesten Mittelstürmer Europas, war 2022 für rund 85 Millionen Euro Ablöse aus Florenz nach Turin gewechselt. Ganz so gut wie erhofft lief es bei den Bianconeri in der Folge nur selten, weshalb es immer wieder Wechselspekulationen gab. Vergangene Spielzeit verlor Vlahovic dann mitunter seinen Stammplatz, musste zudem von Anfang Dezember bis Mitte April lange verletzt aussetzen. In der Saison-Endphase lief er letztlich noch einmal zu Hochform auf, erzielte vier Tore in den letzten vier Serie-A-Partien.

Zwingend halten wollte Juventus Vlahovic, der in 168 Einsätzen für den italienischen Rekordmeister 68-mal traf, dennoch nicht. Mit Randal Kolo Muani, den man in der Saison 2024/25 schon einmal von PSG ausgeliehen hatte, steht ein hochkarätiger Ersatz wohl schon bereit. Juve leiht den Ex-Frankfurter offenbar zunächst erneut aus, diesmal aber inklusive Kaufpflicht.