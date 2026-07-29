Das gab der Verein am Mittwoch bekannt und nannte den 25-Jährigen in der Pressemitteilung "die überragende Figur in der Abwehr" mit einer "beeindruckenden körperlichen Präsenz".

Sein bisher einziges Länderspiel hat Bisseck im Viertelfinalrückspiel der Nations League gegen Italien (3:3) absolviert. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp könnte er weitere Chancen bekommen.

Für Inter ist Bisseck unverzichtbar: Er ist Stammspieler und der zentrale Mann in der Inter-Dreierkette. Seine Vertragsverlängerung dürfte ein deutliches Gehaltsplus bedeuten.

In den vergangenen Wochen und Monaten war immer wieder der FC Bayern als Interessent an einer potenziellen Verpflichtung Bissecks genannt worden. Diverse Medien berichteten, dass die Münchner den 25-Jährigen als Alternative für die Defensivzentrale im Auge hätten, sollten etwa Min-Jae Kim oder Hiroki Ito den Klub verlassen.

Gleichwohl hatte sich zuletzt bereits angedeutet, dass Bisseck seinen Vertrag verlängern würde. Sein bisheriger Kontrakt lief ohnehin schon bis 2029.