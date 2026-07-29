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Yann Aurel BisseckGetty Images

Wechsel vom Tisch: Angeblicher Transferkandidat des FC Bayern München unterschreibt neuen Vertrag

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Nationalspieler Yann Bisseck hat seinen Vertrag beim italienischen Doublegewinner Inter Mailand bis 2031 verlängert.

Das gab der Verein am Mittwoch bekannt und nannte den 25-Jährigen in der Pressemitteilung "die überragende Figur in der Abwehr" mit einer "beeindruckenden körperlichen Präsenz".

Sein bisher einziges Länderspiel hat Bisseck im Viertelfinalrückspiel der Nations League gegen Italien (3:3) absolviert. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp könnte er weitere Chancen bekommen.

Für Inter ist Bisseck unverzichtbar: Er ist Stammspieler und der zentrale Mann in der Inter-Dreierkette. Seine Vertragsverlängerung dürfte ein deutliches Gehaltsplus bedeuten.

In den vergangenen Wochen und Monaten war immer wieder der FC Bayern als Interessent an einer potenziellen Verpflichtung Bissecks genannt worden. Diverse Medien berichteten, dass die Münchner den 25-Jährigen als Alternative für die Defensivzentrale im Auge hätten, sollten etwa Min-Jae Kim oder Hiroki Ito den Klub verlassen.

Gleichwohl hatte sich zuletzt bereits angedeutet, dass Bisseck seinen Vertrag verlängern würde. Sein bisheriger Kontrakt lief ohnehin schon bis 2029.

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Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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