Borussia Dortmund wird Rechtsverteidiger Yan Couto diesen Sommer offenbar doch noch los.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der BVB nach langwierigen Verhandlungen nun mit dem italienischen Erstligisten Como 1907 auf einen Wechsel von Couto verständigt.

Einen Verkauf des Brasilianers tüten die Dortmunder demnach zwar nicht ein. Allerdings bestehe eine grundsätzliche Einigung zwischen den beiden Vereinen über eine Leihe. Nun soll noch eine Kaufoption in den Deal integriert werden.

Der BVB hatte Couto 2024 zunächst von Manchester City ausgeliehen, ließ sich dabei aber auf eine ziemlich leicht zu realisierende Kaufpflicht ein. So musste die Borussia den viermaligen brasilianischen Nationalspieler im Sommer 2025 für insgesamt 25 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten, obwohl Couto während seines ersten Jahres in Dortmund nicht wirklich überzeugen konnte und häufig Reservist war.

Yan Couto spielte beim BVB zuletzt kaum noch eine Rolle

Auch in der abgelaufenen Saison war Couto dann meist weit davon entfernt, konstant Stammspieler zu sein. In der Endphase der Spielzeit setzte Trainer Niko Kovac so gut wie gar nicht mehr auf den 24-Jährigen, zwischen Mitte März und Mitte Mai verzeichnete Couto in zwei Monaten gerade einmal zwölf Einsatzminuten.

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Dementsprechend offen ist der BVB für einen Abgang des Außenverteidigers, dessen Vertrag noch bis 2030 läuft. Como kristallisierte sich dabei rasch als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung heraus, noch Anfang Juli schien sich ein Transfer dann aber zu zerschlagen. Seinerzeit hatte Transferjournalist Gianluca Di Marzio berichtet, Comos Interesse an Couto sei deutlich abgekühlt und die Italiener würden sich auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger anderweitig umsehen.

Nun scheint Couto aber doch eine Lösung zu sein, mit der sich Comos Trainer Cesc Fabregas anfreunden kann. Der Spanier hatte die Mannschaft um Spielmacher Nico Paz vergangene Saison in der Serie A auf Platz vier geführt. Couto würde daher auch in Como weiterhin in der Champions League vertreten sein.