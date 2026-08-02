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Oliver Maywurm

Gute Transfernachricht für den BVB? Abgangskandidat von Borussia Dortmund wohl vor Wechsel in die Serie A

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Zwischenzeitlich galt das Interesse schon als abgekühlt. Nun schlägt ein Champions-League-Teilnehmer offenbar doch beim BVB zu.

Borussia Dortmund wird Rechtsverteidiger Yan Couto diesen Sommer offenbar doch noch los.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der BVB nach langwierigen Verhandlungen nun mit dem italienischen Erstligisten Como 1907 auf einen Wechsel von Couto verständigt.

Einen Verkauf des Brasilianers tüten die Dortmunder demnach zwar nicht ein. Allerdings bestehe eine grundsätzliche Einigung zwischen den beiden Vereinen über eine Leihe. Nun soll noch eine Kaufoption in den Deal integriert werden.

Der BVB hatte Couto 2024 zunächst von Manchester City ausgeliehen, ließ sich dabei aber auf eine ziemlich leicht zu realisierende Kaufpflicht ein. So musste die Borussia den viermaligen brasilianischen Nationalspieler im Sommer 2025 für insgesamt 25 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten, obwohl Couto während seines ersten Jahres in Dortmund nicht wirklich überzeugen konnte und häufig Reservist war.

Yan Couto spielte beim BVB zuletzt kaum noch eine Rolle

Auch in der abgelaufenen Saison war Couto dann meist weit davon entfernt, konstant Stammspieler zu sein. In der Endphase der Spielzeit setzte Trainer Niko Kovac so gut wie gar nicht mehr auf den 24-Jährigen, zwischen Mitte März und Mitte Mai verzeichnete Couto in zwei Monaten gerade einmal zwölf Einsatzminuten.

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Dementsprechend offen ist der BVB für einen Abgang des Außenverteidigers, dessen Vertrag noch bis 2030 läuft. Como kristallisierte sich dabei rasch als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung heraus, noch Anfang Juli schien sich ein Transfer dann aber zu zerschlagen. Seinerzeit hatte Transferjournalist Gianluca Di Marzio berichtet, Comos Interesse an Couto sei deutlich abgekühlt und die Italiener würden sich auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger anderweitig umsehen.

Nun scheint Couto aber doch eine Lösung zu sein, mit der sich Comos Trainer Cesc Fabregas anfreunden kann. Der Spanier hatte die Mannschaft um Spielmacher Nico Paz vergangene Saison in der Serie A auf Platz vier geführt. Couto würde daher auch in Como weiterhin in der Champions League vertreten sein.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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