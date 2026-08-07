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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Alanyaspor crestAlanyaspor00000000
2Amed Sportif crestAmed Sportif00000000
3Beşiktaş crestBeşiktaş00000000
4Corum FK crestCorum FK00000000
5Erzurumspor FK crestErzurumspor FK00000000
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