Transferrekorde trotz riesiger Schulden: Wie kann sich Besiktas das leisten?

Besiktas Istanbul hat im aktuellen Sommertransferfenster so viel Geld für Neuzugänge investiert wie noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte - obwohl der Süper-Lig-Klub eigentlich hochverschuldet ist. Wie ist das möglich?