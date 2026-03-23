+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
England EFL Cup
England EFL Cup Übersicht
England EFL Cup, Spielplan und Ergebnisse
Mehr
Mittwoch, 5. August
Donnerstag, 6. August
Freitag, 7. August
Tabelle
Mehr
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Lyon
|8
|7
|0
|1
|18
|5
|13
|21
|2
|Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14
|6
|8
|21
|3
|FC Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|10
|19
|4
|Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|5
|FC Oporto
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17