Chelsea-Trainer Rosenior lacht über Fehlpass gegen Arsenal

Chelsea-Trainer Liam Rosenior hat sich gegen seine Online-Trolle gewehrt, nachdem sein kläglicher Versuch, den Ball an der Seitenlinie gegen Arsenal zu kontrollieren, viral gegangen war. Der 41-Jährige, der die Blues in seinen ersten neun Spielen zu sieben Siegen geführt hat, gab zu, dass die Sticheleien über „LinkedIn Liam” langsam seine Familie belasten. Der ehemalige Trainer von Straßburg bleibt jedoch trotzig, während er seine Mannschaft auf das entscheidende Spiel gegen Leeds vorbereitet.