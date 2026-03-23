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England EFL Cup

England EFL Cup Übersicht

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier League

Chelsea-Trainer Rosenior lacht über Fehlpass gegen Arsenal

Chelsea-Trainer Liam Rosenior hat sich gegen seine Online-Trolle gewehrt, nachdem sein kläglicher Versuch, den Ball an der Seitenlinie gegen Arsenal zu kontrollieren, viral gegangen war. Der 41-Jährige, der die Blues in seinen ersten neun Spielen zu sieben Siegen geführt hat, gab zu, dass die Sticheleien über „LinkedIn Liam” langsam seine Familie belasten. Der ehemalige Trainer von Straßburg bleibt jedoch trotzig, während er seine Mannschaft auf das entscheidende Spiel gegen Leeds vorbereitet.

FC ChelseaL. Rosenior
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England EFL Cup, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 5. August
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Donnerstag, 6. August
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Lyon crestLyon87011851321
S
S
S
S
N
2Aston Villa crestAston Villa8701146821
S
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S
3FC Midtjylland crestFC Midtjylland86111881019
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4Real Betis crestReal Betis8521137617
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5FC Oporto crestFC Oporto8521137617
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