"Ich stand kurz davor": Einer der besten Torhüter der Premier League wäre beinahe zum FC Bayern München gewechselt

Vor Peretz' Wechsel an die Isar, hatten die Bayern durchaus Probleme auf der Torhüterposition. Ende 2022 hatte sich Manuel Neuer in Folge eines Ski-Unfalls unter anderem den Unterschenkel gebrochen und fiel beinahe ein komplettes Jahr aus. Anfang 2023 sahen sich die Münchner deshalb dazu gezwungen, einen Ersatz zu verpflichten. Es kam Yann Sommer für kolportierte neun Millionen Euro aus Gladbach - auch mit dem Ziel, die Champions League zu gewinnen. Der Plan scheiterte bekanntlich.

Auch aufgrund einer Vereinbarung wurde Sommer, der in München stets kritisch beäugt wurde, nach der Rückrunde für einen Wechsel zu Inter Mailand keine Steine in den Weg gelegt. Bis zur Rückkehr Neuers stand Sven Ulreich zwischen den Pfosten: Der Routinier durfte am vergangenen Wochenende in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mal wieder ran, gab einen zuverlässigen Rückkhalt, verletzte sich dabei aber. Die erste Vertretung Neuers ist inzwischen Jonas Urbig, der aufgrund seiner starken Leistungen nun sogar von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde.

Raya stieg indes zur klaren Nummer eins Arsenals auf und hat aktuell gute Chancen, seine ersten Titel auf Vereinsebene zu gewinnen. Die Gunners führen die Tabelle der Premier League an und stehen im Viertelfinale der Champions League. Am Sonntag kommt es im Carabao Cup zum Endspiel gegen Manchester City. Raya hat noch einen bis 2028 gültigen Vertrag.

Neuers Zukunft bei den Bayern ist dagegen offen. Noch ist keine Entscheidung darüber gefallen, ob er sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier verlängert oder ein Karriereende anstrebt. Sportdirektor Christoph Freund sagte dahingehend unlängst: "Wir werden sehen, was April und Anfang Mai bringen, wenn er wieder im Tor steht, wie er sich dann fühlt, auch in englischen Runden." Dann werde Neuer "auf uns zukommen" und "dann werden wir gemeinsam Gespräche führen und die Richtung sehen, in die es gehen soll."