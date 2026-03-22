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Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

Im League-Cup-Finale treffen heute der FC Arsenal und Manchester City aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag (22. März) kommt es im Finale des League Cups zum Duell zwischen dem FC Arsenal und Manchester City. Anstoß im Wembley Stadium in London ist um 17.30 Uhr. Peter Bankes wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

Sky WOWHier ansehen

Arsenal vs. Manchester City könnt Ihr heute nur bei Sky sehen. Auf Sky Sport Premier League startet die Übertragung um 17 Uhr, Jonas Friedrich wird kommentieren.

Ihr schaltet lieber im Stream ein? Dann könnt Ihr das via SkyGo und WOW tun. Alle Optionen sind an ein kostenpflichtiges Abo geknüpft.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Manchester City

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England EFL Cup - EFL Cup
Wembley

FC Arsenal vs. Manchester City: Aufstellungen

FC Arsenal vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

FC ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestMCI
13
K. Arrizabalaga
4
B. White
2
W. Saliba
6
Gabriel
5
Piero Hincapié
7
B. Saka
41
D. Rice
10
E. Eze
19
L. Trossard
36
M. Zubimendi
14
Viktor Gyökeres
1
J. Trafford
21
R. Ait Nouri
27
M. Nunes
3
R. Dias
45
A. Khusanov
20
B. Silva
16
Rodri
33
N. O'Reilly
11
Jérémy Doku
10
R. Cherki
9
E. Haaland

4-3-3

MCIAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Arteta

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Guardiola

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über FC Arsenal & Manchester City

Der FC Arsenal setzte sich im Halbfinale gegen den FC Chelsea durch. Das Hinspiel gewannen die Gunners mit 3:2 – White, Gyökeres und Zubimendi trafen. Das Rückspiel entschied Arsenal dank eines Treffers des deutschen Nationalspielers Kai Havertz mit 1:0 für sich.

England EFL Cup
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Auch Manchester City gewann beide Halbfinalpartien. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Hinspiel mit 2:0 durch (Semenyo, Cherki) und legte im Rückspiel einen 3:1-Erfolg nach, bei dem der ehemalige Frankfurter Omar Marmoush doppelt traf.

Form

ARS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/2
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

MCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

ARS

Letzte 5 Spiele

MCI

2

Siege

3

Unentschieden

0

Siege

9

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FC Arsenal vs. Manchester City: Die Tabellen

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