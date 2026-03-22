Am heutigen Sonntag (22. März) kommt es im Finale des League Cups zum Duell zwischen dem FC Arsenal und Manchester City. Anstoß im Wembley Stadium in London ist um 17.30 Uhr. Peter Bankes wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

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Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Manchester City heute im Live Stream und live im TV?

Arsenal vs. Manchester City könnt Ihr heute nur bei Sky sehen. Auf Sky Sport Premier League startet die Übertragung um 17 Uhr, Jonas Friedrich wird kommentieren.

Ihr schaltet lieber im Stream ein? Dann könnt Ihr das via SkyGo und WOW tun. Alle Optionen sind an ein kostenpflichtiges Abo geknüpft.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Manchester City

FC Arsenal vs. Manchester City: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 23 M. Merino Verletzungen und Sperren 24 J. Gvardiol

News über FC Arsenal & Manchester City

Der FC Arsenal setzte sich im Halbfinale gegen den FC Chelsea durch. Das Hinspiel gewannen die Gunners mit 3:2 – White, Gyökeres und Zubimendi trafen. Das Rückspiel entschied Arsenal dank eines Treffers des deutschen Nationalspielers Kai Havertz mit 1:0 für sich.

Auch Manchester City gewann beide Halbfinalpartien. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Hinspiel mit 2:0 durch (Semenyo, Cherki) und legte im Rückspiel einen 3:1-Erfolg nach, bei dem der ehemalige Frankfurter Omar Marmoush doppelt traf.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Arsenal vs. Manchester City: Die Tabellen

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