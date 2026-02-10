Getty Images Sport
Chelsea-Trainer Liam Rosenior lacht über Fehlpass gegen Arsenal
Ein viraler Moment im Emirates-Stadion
Rosenior hat seit seiner Nachfolge von Enzo Maresca einen statistisch beeindruckenden Start hingelegt, doch die Berichterstattung über seine Amtszeit wird weiterhin von seiner Persönlichkeit und einem kürzlich begangenen, viel beachteten Fehler dominiert. Während der jüngsten Niederlage der Blues im Emirates Stadium verlor der Cheftrainer im technischen Bereich die Kontrolle über einen Ball, ein Vorfall, der sofort von Tausenden rivalisierenden Fans gefilmt und geteilt wurde. Dies diente als Blitzableiter für Kritiker, die bereits seit Wochen seinen eloquenten Redestil und seinen Trainerhintergrund unter die Lupe nehmen.
Die Spottwelle war heftig, der ehemalige Trainer von Straßburg wurde mit David Brent verglichen und erhielt den Spitznamen „LinkedIn Liam”. Trotz des Lärms bleibt Rosenior's Bilanz auf dem Spielfeld unbestritten: Er hat sieben Siege in seinen ersten neun Spielen erzielt und den Verein erfolgreich in die Runde der letzten 16 der Champions League geführt. Während sich der 41-Jährige auf das wichtige Heimspiel gegen Leeds vorbereitet, bleibt der Fokus jedoch geteilt zwischen seinem taktischen Erfolg und seinem viralen Ruf.
Die Sticheleien von „LinkedIn Liam” und David Brent ansprechen
Rosenior ging bei einer Pressekonferenz ausführlich auf die Online-Beleidigungen ein. Anstatt sich vor der Kritik zu drücken, stellte er sich den Vergleichen mit David Brent und den Reaktionen auf seinen Touch gegen Arsenal, wobei er auch die Auswirkungen auf seine Familie anerkannte.
„Ich weiß das, weil ich Kinder im Teenageralter habe. Sie sind in den sozialen Medien aktiv. Das beeinflusst sie. Es beeinflusst meine Eltern, es beeinflusst meine Familie. Aber ich wusste, als ich diesen Job angenommen habe, dass das passieren würde. Das ist normal. Wenn man darauf vorbereitet ist, bringt es einen zum Lächeln. Ich bin ein selbstbewusster Mensch. Und wenn man von solchen Dingen beeinflusst wird, sollte man diesen Job nicht machen. Man kann diesen Job unmöglich machen, wenn man sich davon negativ beeinflussen lässt. Um ehrlich zu sein, macht es mir sogar ziemlich viel Spaß. Bei meinem ersten Auftritt bei Arsenal habe ich mir selbst keinen Gefallen getan. Aber das gehört dazu. Ich genieße meinen Job. Und ich weiß, dass die Leute mich mit der Zeit nach dem beurteilen werden, was sie auf dem Platz sehen, und das ist das Wichtigste.“
Auf die Frage, warum er mit einer solchen Gegenreaktion gerechnet habe, führte Rosenior dies auf seinen unkonventionellen Weg zum Cheftrainerposten an der Stamford Bridge zurück. „Vielleicht sind mein Hintergrund, meine Trainerkarriere und meine Tätigkeit bei einem Verein dieser Größe anders. Es ist anders. Ich bin kein großer Name. Ich komme aus einem anderen Verein und habe einen anderen Charakter.“
Ein junger englischer Manager unter der Lupe
Die Kritik, der Rosenior ausgesetzt ist, hat Fragen über die Kultur rund um junge englische Trainer in Spitzenpositionen aufgeworfen. Trotz seines offensichtlichen Potenzials hat seine Art, sich zu artikulieren, zu Vorwürfen geführt, er sei „übertrieben“. Rosenior lässt sich von diesen Urteilen jedoch nicht beirren und besteht darauf, dass er seine Persönlichkeit nicht ändern wird, um einem bestimmten Führungsarchetyp zu entsprechen.
Der Trainer räumte ein, dass sich die Leute oft schon vor einem Treffen mit ihm eine Meinung bilden, aber er fühlt sich in seiner Haut wohl. „Ich weiß nicht, ob Sie versuchen, mich zu einer bestimmten Aussage zu verleiten”, sagte er. „Das berührt mich nicht. Ich habe mich jahrelang, ja sogar jahrzehntelang auf diesen Job vorbereitet und wusste, was damit verbunden sein würde. Und tatsächlich berührt mich das überhaupt nicht, denn ich weiß, dass es darauf ankommt, den Job zu machen und Spaß daran zu haben.
Ich liebe diesen Job. Ich genieße ihn. Ich habe keine Angst, ich selbst zu sein. Wenn ich eine Brille trage, wenn ich beim Sprechen etwas übertrieben klinge oder mich auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücke oder wenn ich nicht wie ein Manager aussehe, stört mich das überhaupt nicht.“
Chelsea bereitet sich auf das Spiel gegen Leeds vor
Während Chelsea sich auf das Heimspiel gegen Leeds am Dienstagabend vorbereitet, konzentriert sich Rosenior darauf, nach der Niederlage gegen Arsenal wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Mannschaft wurde durch die Nachricht beflügelt, dass Andrey Santos nach seiner Knöchelverletzung, die er sich beim 3:1-Sieg gegen die Wolves am Wochenende zugezogen hatte, wieder einsatzbereit ist. Seine Präsenz im Mittelfeld wird entscheidend sein, wenn Chelsea die Ballhoheit übernehmen und wieder in Schwung kommen will.
Die Verfügbarkeit von Kapitän Reece James bleibt jedoch ein großes Problem. Der Verteidiger hat die letzten Spiele aufgrund einer leichten Verletzung verpasst und fühlte sich noch am Montag unwohl, sodass Rosenior bis zum letzten Moment um seine Fitness bangen musste. Angesichts der Champions League und dem Kampf um die Top 4 hofft der Blues-Chef auf eine professionelle Leistung, die die Aufmerksamkeit von den Memes in den sozialen Medien weg und zurück auf die Jagd nach Titeln lenkt.
