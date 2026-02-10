Chelsea-Trainer Liam Rosenior lacht über Fehlpass gegen Arsenal

Rosenior ging bei einer Pressekonferenz ausführlich auf die Online-Beleidigungen ein. Anstatt sich vor der Kritik zu drücken, stellte er sich den Vergleichen mit David Brent und den Reaktionen auf seinen Touch gegen Arsenal, wobei er auch die Auswirkungen auf seine Familie anerkannte.

„Ich weiß das, weil ich Kinder im Teenageralter habe. Sie sind in den sozialen Medien aktiv. Das beeinflusst sie. Es beeinflusst meine Eltern, es beeinflusst meine Familie. Aber ich wusste, als ich diesen Job angenommen habe, dass das passieren würde. Das ist normal. Wenn man darauf vorbereitet ist, bringt es einen zum Lächeln. Ich bin ein selbstbewusster Mensch. Und wenn man von solchen Dingen beeinflusst wird, sollte man diesen Job nicht machen. Man kann diesen Job unmöglich machen, wenn man sich davon negativ beeinflussen lässt. Um ehrlich zu sein, macht es mir sogar ziemlich viel Spaß. Bei meinem ersten Auftritt bei Arsenal habe ich mir selbst keinen Gefallen getan. Aber das gehört dazu. Ich genieße meinen Job. Und ich weiß, dass die Leute mich mit der Zeit nach dem beurteilen werden, was sie auf dem Platz sehen, und das ist das Wichtigste.“

Auf die Frage, warum er mit einer solchen Gegenreaktion gerechnet habe, führte Rosenior dies auf seinen unkonventionellen Weg zum Cheftrainerposten an der Stamford Bridge zurück. „Vielleicht sind mein Hintergrund, meine Trainerkarriere und meine Tätigkeit bei einem Verein dieser Größe anders. Es ist anders. Ich bin kein großer Name. Ich komme aus einem anderen Verein und habe einen anderen Charakter.“

