"Ich verstehe nicht, warum er nicht spielen kann": Kuriose Regel verhindert Einsatz von ManCity-Star im Pokalfinale - Pep Guardiola ist sauer

"Hoffentlich können wir (die Verantwortlichen für den) Carabao Cup noch davon überzeugen, dass Marc im Finale spielen darf. Ich verstehe nicht, warum er nicht spielen kann", sagte Guardiola.

Die Skyblues hatten den Innenverteidiger Mitte Januar für 23 Millionen Euro von Crystal Palace verpflichtet. Das war allerdings, nachdem man das Halbfinal-Hinspiel gegen Newcastle United bereits absolviert hatte. Die Carabao-Cup-Regeln schreiben jedoch vor, dass ein Spieler in diesem Fall vor dem Hinspiel des Halbfinals zu dem Team hätte wechseln müssen, um spielberechtigt zu sein.

Aus demselben Grund darf Antoine Semenyo, den die Citizens im selben Transferfenster, jedoch etwas früher für 72 Millionen Euro vom AFC Bournemouth geholt hatten, im Finale gegen Arsenal auflaufen. Guardiola zeigt dennoch kein Verständnis für die Regel. "Antoine kam vor dem ersten Spiel, also konnte er spielen. Und jetzt ist das Finale. Warum sollte er (Guehi) nicht spielen? Warum nicht? Wir zahlen sein Gehalt, er ist unser Spieler."