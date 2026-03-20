Arsenal vs Manchester City Wett Tipp: Greifen die Gunners nach dem ersten Titel?

Wir setzen auf die Gunners! Während Arsenal derzeit kaum zu stoppen ist, präsentiert sich City in einer ungewohnten Formkrise. Wir erwarten, dass sich Arteta und sein Team im Wembley-Stadion durchsetzen.

Die besten Wetten für Arsenal vs Manchester City

Sieg Arsenal zu einer Quote von 2.30 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.66 auf bet365

Erling Haaland trifft jederzeit zu einer Quote von 2.50 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 2:1 Manchester City

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Eberechi Eze, Viktor Gyökeres; Manchester City – Erling Haaland

Arsenal ist in dieser Saison das Maß der Dinge. Die Londoner sind seit mittlerweile 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Erst unter der Woche marschierte die Mannschaft von Mikel Arteta souverän ins Viertelfinale der Champions League ein, während sie in der Premier League bereits neun Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz hat. Auch wenn der Carabao Cup sicher nicht die höchste Priorität genießt, bietet er die perfekte Chance auf die erste Trophäe der Spielzeit.

Bei Manchester City hingegen lief es zuletzt alles andere als rund. Das bittere Aus in der Königsklasse gegen Real Madrid hat Spuren hinterlassen. Hinzu kamen Punktverluste in der Liga gegen West Ham United und Nottingham Forest, die die Hoffnungen auf die Titelverteidigung massiv gedämpft haben. Dieses Finale am Wochenende ist für die Skyblues wohl die realistischste Chance, die Saison noch mit einem Titel zu retten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Manchester City

Arsenal: Arrizabalaga, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres

Manchester City: Trafford, Nunes, Khusanov, Dias, O’Reilly, Rodri, Semenyo, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

Der Pott wartet auf die Gunners

Kaum ein Team der europäischen Elite war in dieser Saison so schwer zu knacken wie die Gunners. Mit nur drei Niederlagen in der gesamten Spielzeit ist Arsenal voll auf Kurs Richtung "Multi-Trophy-Season". Wir legen uns fest: Gegen ein formschwaches City wird Arsenal im Wembley den Sack zumachen.

Personell sieht es bei den Londonern gut aus. Nur Jurrien Timber, Martin Ödegaard und Mikel Merino stehen auf der Verletztenliste, wobei lediglich Merino sicher für das Finale ausfällt. Da das Team bereits die gesamte Saison über Rückschläge weggesteckt hat, wird das Selbstvertrauen im Nationalstadion entsprechend groß sein.

City hingegen hat kaum personelle Sorgen. Josko Gvardiol und Rico Lewis fehlen zwar weiterhin, doch Mateo Kovacic ist wieder eine Option für den Kader. Das Problem ist eher die fehlende Konstanz der letzten Wochen – genau deshalb geht Arsenal für uns als klarer Favorit in dieses Duell.

Arsenal vs Manchester City Wette 1: Sieg Arsenal zu einer Quote von 2.30 auf bet365

Das Duell der Schwergewichte

Es gibt gute Gründe, am Wochenende mit Toren zu rechnen. Sowohl Arsenal als auch City verfügen über eine brachiale Offensivpower, während beide Defensivreihen zuletzt nicht immer sattelfest wirkten. In sieben der letzten neun direkten Begegnungen haben beide Mannschaften getroffen.

Ein interessanter Faktor ist die Torhüterposition: Sowohl Kepa Arrizabalaga als auch James Trafford waren in dieser Saison die "Pokal-Torhüter" ihrer Vereine und haben sich den Einsatz im Finale verdient. Beide haben ihren Job ordentlich gemacht, erreichen aber natürlich nicht ganz das Weltklasse-Niveau von David Raya oder Gianluigi Donnarumma.

In den letzten drei Duellen dieser beiden Giganten fielen insgesamt 12 Tore. Wir gehen davon aus, dass diese Statistik weiter ausgebaut wird, wenn beide Teams in London den Vorwärtsgang einlegen.

Arsenal vs Manchester City Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.66 auf bet365

Torschützen-Check für Wembley

Obwohl wir Arsenal vorne sehen, ist es gar nicht so leicht, sich bei ihnen auf einen Torschützen festzulegen. Die letzten 10 Treffer der Gunners verteilen sich auf neun verschiedene Torschützen – ein Beweis für die enorme taktische Flexibilität. Viktor Gyökeres ist zwar der Topscorer der Saison 2025/26, steht aber auch "nur" bei 16 Saisontoren.

Arsenals Kollektiv ist in dieser Spielzeit stärker als die Summe seiner Einzelteile. Das macht sie erfolgreich, erschwert aber die Wette auf einen spezifischen Goalgetter. Bei City stellt sich dieses Problem nicht.

Trotz der schwankenden Teamleistung bleibt Erling Haaland eine Tormaschine. Sein Treffer gegen Real Madrid unter der Woche war sein 30. in dieser Saison und sein 154. insgesamt im City-Trikot. Auch wenn er am Ende wohl als Verlierer vom Platz gehen wird, ist dem Norweger ein Tor immer zuzutrauen.

Arsenal vs Manchester City Wette 3: Erling Haaland trifft jederzeit zu einer Quote von 2.50 auf bet365

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