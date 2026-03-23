"Monumentaler Fehler!" Mikel Arteta nach Final-Pleite vom FC Arsenal gegen Manchester City unter Beschuss

Eine harmlose Flanke von Rayan Cherki ließ der Schlussmann in der 60. Minute durch die Finger rutschen und Nico O'Reilly musste zur 1:0-Führung nur noch aus kurzer Distanz einköpfen. Nur wenige Zeigerumdrehungen später schnürte der City-Youngster den Doppelpack zum Endstand.

Dass Kepa auf dem Feld stand und seinen Anteil an der Niederlage hatte, kam für Jamie Redknapp wenig überraschend. Der ehemalige Nationalspieler erklärte bei Sky Sports: "Ich weiß, dass Leute sagen werden, dass er (Arteta, Anm. d. Red.) Kepa erneut spielen lassen musste, weil er es auch schon in den früheren Runden aus Sympathie durfte. Aber Kepa ist halt nicht so gut wie Raya - und deswegen auch deine Nummer zwei."

Für Redknapp war die Entscheidung von Arteta daher vollkommen unverständlich: "Warum entscheidet man sich dann, in einem großen Finale, bei dem man endlich wieder einen Titel gewinnen will, ihn aufzustellen? Dafür muss er die Verantwortung übernehmen, das war ein monumentaler Fehler!"