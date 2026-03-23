Arteta entschied sich am Sonntag, erneut auf seinen Stammtorwart David Raya zu verzichten. Stattdessen durfte Ersatzkeeper Kepa Arrizabalaga von Beginn an spielen. Der Spanier durfte auch schon in den vorherigen Runden des Carabao Cups zwischen den Pfosten stehen, leistete sich im Endspiel allerdings einen kostspieligen Patzer.
"Monumentaler Fehler!" Mikel Arteta nach Final-Pleite vom FC Arsenal gegen Manchester City unter Beschuss
Eine harmlose Flanke von Rayan Cherki ließ der Schlussmann in der 60. Minute durch die Finger rutschen und Nico O'Reilly musste zur 1:0-Führung nur noch aus kurzer Distanz einköpfen. Nur wenige Zeigerumdrehungen später schnürte der City-Youngster den Doppelpack zum Endstand.
Dass Kepa auf dem Feld stand und seinen Anteil an der Niederlage hatte, kam für Jamie Redknapp wenig überraschend. Der ehemalige Nationalspieler erklärte bei Sky Sports: "Ich weiß, dass Leute sagen werden, dass er (Arteta, Anm. d. Red.) Kepa erneut spielen lassen musste, weil er es auch schon in den früheren Runden aus Sympathie durfte. Aber Kepa ist halt nicht so gut wie Raya - und deswegen auch deine Nummer zwei."
Für Redknapp war die Entscheidung von Arteta daher vollkommen unverständlich: "Warum entscheidet man sich dann, in einem großen Finale, bei dem man endlich wieder einen Titel gewinnen will, ihn aufzustellen? Dafür muss er die Verantwortung übernehmen, das war ein monumentaler Fehler!"
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"Drei wichtige Paraden": Guardiola setzt erfolgreich auf seinen Ersatzmann
In den vorherigen fünf Runden blieb Kepa dreimal ohne Gegentreffer, sodass Redknapp auch eingestand: "Ich sage nicht, dass er ein schlechter Torwart ist." Für ihn gilt trotzdem: "Er ist eben nicht so gut wie Raya und das ist nach hinten losgegangen."
Auf der anderen Seite stellte allerdings auch Pep Guardiola mit James Trafford seinen Cup-Keeper auf und verzichtete auf Gianluigi Donnarumma. Redknapp attestierte Trafford im Gegensatz zu Kepa allerdings eine gute Leistung und "drei wichtige Paraden". Danach wurde der Torhüter nicht weiter geprüft wurde.
Nach Abpfiff stellte sich Arteta hinter seinen kritisierten Schützling und verteidigte seine Entscheidung: "Ich verstehe das alles, aber ich musste tun, was richtig und fair ist. Kepa hat bisher durchgängig in diesem Wettbewerb gespielt und ich glaube es wäre ihm und der Mannschaft gegenüber unfair gewesen, wenn ich jetzt anders gehandelt hätte." Die Schuld an der Niederlage wollte er nicht dem 31-Jährigen geben: "Fehler gehören zum Fußball dazu."
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Trotz Final-Pleite: Arsenal winken mehrere Titel
Durch den Sieg sicherte sich City den ersten Titel der Saison, während Arsenal weiterhin auf die erste Trophäe seit dem FA Cup 2020 warten muss. In der aktuellen Spielzeit hat die Truppe von Arteta dennoch weitere Chancen, Titel zu gewinnen.
Nach der Länderspielpause treffen die Gunners auf Southampton im Viertelfinale des FA Cups. Nur wenige Tage später steht das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Sporting Lissabon an. In der Premier League steht Arsenal zudem an der Tabellenspitze und hat neun Zähler Vorsprung auf City. Das Team von Pep Guardiola hat allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand - und beim direkten Duell am 19. April den Heimvorteil.
FC Arsenal: Die nächsten Spiele
- Samstag, 4. April: FC Arsenal - Southampton (FA Cup)
- Dienstag, 7. April: Sporting Lissabon - FC Arsenal (Champions League)
- Samstag, 11. April: FC Arsenal - Bournemouth (Premier League)
- Mittwoch, 15. April: FC Arsenal - Sporting Lissabon (Champions League)