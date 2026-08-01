FCB-Coach Vincent Kompany muss auf der Asien-Tour improvisieren, da ihm zahlreiche Top-Spieler nicht zur Verfügung stehen.
Der FC Bayern München ist im Rahmen der Saisonvorbereitung ohne neun Top-Stars zu seiner Asien-Tour gestartet. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach fehlen die Spieler aufgrund ihrer verlängerten Pause nach der WM-Teilnahme oder aufgrund von Verletzungen. Der FC Bayern flog am Samstagabend nach Südkorea, wo am 4. August der Test gegen Jeju SK ansteht. Anschließend geht es für den deutschen Rekordmeister nach Hongkong: Dort folgt am 7. August das Duell mit dem Europa-League-Sieger Aston Villa.
Bei den Bayern fehlen vier WM-Fahrer: Harry Kane (England), Ismael Saibari (Marokko) sowie die beiden Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano fliegen nicht mit nach Asien, da sie mit ihren Teams bei der Weltmeisterschaft mindestens im Achtelfinale standen und deshalb länger pausieren dürfen.
Außerdem sind fünf verletzte Akteure nicht mit dabei: Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl, Alphonso Davies und Bryan Zaragoza arbeiten dem Bericht zufolge in München an ihrer Wiederherstellung nach ihren Blessuren.
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Zaragoza gehört dabei zu den Spielern, die der FCB den eigenen Aussagen zufolge gerne noch im aktuellen Transferfenster abgeben möchte. Das gilt auch für Joao Palhinha und Sacha Boey, die jedoch mit nach Asien geflogen sind.
FCB-Trainer Vincent Kompany nimmt acht Youngster mit
Die freigewordenen Kaderplätze hat Bayern-Trainer Vincent Kompany mit zahlreichen Youngstern aufgefüllt: So sind Felipe Chavez, Maycon Cardozo, Guido Della Rovere, Filip Pavic, Bastian Assomo, Tim Binder, Vincent Manuba und David Podar-Stiube mit dabei und können den Coach mit guten Leistungen im Training und in den beiden Tests beeindrucken.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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