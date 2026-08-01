Der FC Bayern München ist im Rahmen der Saisonvorbereitung ohne neun Top-Stars zu seiner Asien-Tour gestartet. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach fehlen die Spieler aufgrund ihrer verlängerten Pause nach der WM-Teilnahme oder aufgrund von Verletzungen. Der FC Bayern flog am Samstagabend nach Südkorea, wo am 4. August der Test gegen Jeju SK ansteht. Anschließend geht es für den deutschen Rekordmeister nach Hongkong: Dort folgt am 7. August das Duell mit dem Europa-League-Sieger Aston Villa.

Bei den Bayern fehlen vier WM-Fahrer: Harry Kane (England), Ismael Saibari (Marokko) sowie die beiden Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano fliegen nicht mit nach Asien, da sie mit ihren Teams bei der Weltmeisterschaft mindestens im Achtelfinale standen und deshalb länger pausieren dürfen.

Außerdem sind fünf verletzte Akteure nicht mit dabei: Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl, Alphonso Davies und Bryan Zaragoza arbeiten dem Bericht zufolge in München an ihrer Wiederherstellung nach ihren Blessuren.

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Zaragoza gehört dabei zu den Spielern, die der FCB den eigenen Aussagen zufolge gerne noch im aktuellen Transferfenster abgeben möchte. Das gilt auch für Joao Palhinha und Sacha Boey, die jedoch mit nach Asien geflogen sind.

FCB-Trainer Vincent Kompany nimmt acht Youngster mit

Die freigewordenen Kaderplätze hat Bayern-Trainer Vincent Kompany mit zahlreichen Youngstern aufgefüllt: So sind Felipe Chavez, Maycon Cardozo, Guido Della Rovere, Filip Pavic, Bastian Assomo, Tim Binder, Vincent Manuba und David Podar-Stiube mit dabei und können den Coach mit guten Leistungen im Training und in den beiden Tests beeindrucken.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht für die Bayern am 22. August an: Dann geht es in Dortmund gegen den BVB um den Franz Beckenbauer Supercup.