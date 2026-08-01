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Christian Guinin

Platzt der Wechsel zu Real Madrid auf der Zielgeraden? RB Leipzig ignoriert offenbar Angebot für Yan Diomande

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Real Madrid würde gerne Yan Diomande von RB Leipzig verpflichten, eine Einigung zwischen beiden Klubs scheint jedoch noch in weiter Ferne.

Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, gibt es vor allem beim Thema Ablöse noch gravierende Differenzen. Die Sachsen fordern dem Vernehmen nach 120 Millionen Euro für den 19-jährigen Flügelflitzer, welche die Königlichen wiederum (noch) nicht bereit sind, auf den Tisch zu legen.

Seit rund 24 Stunden soll deshalb Stillstand in den Verhandlungen zwischen beiden Vereinen herrschen. Leipzig habe das jüngste Angebot der Madrilenen sogar gänzlich ignoriert, da es den finanziellen Erwartungen offensichtlich nicht entsprach.

So sieht es derzeit danach aus, als würde Diomande am Samstag mit dem Bundesligisten ins Trainingslager nach Österreich fliegen - ein Umstand, den man bei Real eigentlich unbedingt verhindern wollte. Auch der Spieler selbst hatte wohl gehofft, dass der Deal bis dahin über die Bühne gehen würde.

20260724-Yan-DiomandeGetty Images

Yan Diomande bei der WM für die Elfenbeinküste im Einsatz

Leipzig testet am Samstag vor der Abreise gegen Drittligist SC Verl, dort soll Diomande - sollte er die Reise mit antreten - allerdings nicht eingesetzt werden, um den weiterhin möglichen Transfer nicht zu gefährden.

wechselte vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganes nach Leipzig und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. In wettbewerbsübergreifend 46 Einsätzen gelangen ihm 15 Tore und elf Assists.

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Bei der WM war Diomande Stammspieler der Elfenbeinküste. In vier Turniereinsätzen verzeichnete er einen Assist und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Die Ivorer scheiterten im Sechzehntelfinale knapp mit 1:2 an Norwegen.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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