Platzt der Wechsel zu Real Madrid auf der Zielgeraden? RB Leipzig ignoriert offenbar Angebot für Yan Diomande

Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, gibt es vor allem beim Thema Ablöse noch gravierende Differenzen. Die Sachsen fordern dem Vernehmen nach 120 Millionen Euro für den 19-jährigen Flügelflitzer, welche die Königlichen wiederum (noch) nicht bereit sind, auf den Tisch zu legen.

Seit rund 24 Stunden soll deshalb Stillstand in den Verhandlungen zwischen beiden Vereinen herrschen. Leipzig habe das jüngste Angebot der Madrilenen sogar gänzlich ignoriert, da es den finanziellen Erwartungen offensichtlich nicht entsprach.

So sieht es derzeit danach aus, als würde Diomande am Samstag mit dem Bundesligisten ins Trainingslager nach Österreich fliegen - ein Umstand, den man bei Real eigentlich unbedingt verhindern wollte. Auch der Spieler selbst hatte wohl gehofft, dass der Deal bis dahin über die Bühne gehen würde.

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Yan Diomande bei der WM für die Elfenbeinküste im Einsatz

Leipzig testet am Samstag vor der Abreise gegen Drittligist SC Verl, dort soll Diomande - sollte er die Reise mit antreten - allerdings nicht eingesetzt werden, um den weiterhin möglichen Transfer nicht zu gefährden.

wechselte vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganes nach Leipzig und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. In wettbewerbsübergreifend 46 Einsätzen gelangen ihm 15 Tore und elf Assists.

Bei der WM war Diomande Stammspieler der Elfenbeinküste. In vier Turniereinsätzen verzeichnete er einen Assist und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Die Ivorer scheiterten im Sechzehntelfinale knapp mit 1:2 an Norwegen.