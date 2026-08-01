Kennet Eichhorn fehlt Bayer Leverkusen auf unbestimmte Zeit: Supertalent muss "kurzfristig eine stationäre Behandlung beginnen"

Aufgrund einer Stoffwechselstörung muss Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen vorerst auf Toptalent Kennet Eichhorn verzichten.

Die Diagnose gab der Verein am Samstag nach fachärztlichen Untersuchungen bekannt, "eine übermäßige körperliche Belastung und ein Gewichtsverlust, auch in Folge einer Magen-Darm-Erkrankung", seien der Erkrankung vorausgegangen.

Der 17-Jährige, der im Juni für rund neun Millionen Euro von Hertha BSC gekommen war, wird daher "kurzfristig eine stationäre Behandlung in einer spezialisierten Einrichtung beginnen", wie es in der Bayer-Mitteilung hieß. Daran soll sich ein "individueller, sportlicher Aufbau" anschließen.

Auch der FC Bayern und der BVB waren an Kennet Eichhorn dran

"Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes über den Mittelfeldspieler. "Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält."

In der vergangenen Saison hatte Eichhorn 17 Ligaspiele für die Herthaner absolviert und war zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstiegen. Vor seinem Wechsel nach Leverkusen sollen auch die englischen Großklubs Manchester City und FC Liverpool sowie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig an dem Hoffnungsträger interessiert gewesen sein.