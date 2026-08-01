Seinen Start als Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern hat sich Dante definitiv anders vorgestellt: Am Freitagabend kassierten die FCB-Youngsters im zweiten Saisonspiel ihre zweite Niederlage.

Nachdem Bayern II zum Regionalliga-Auftakt vergangene Woche zuhause überraschend 0:1 gegen Aufsteiger SC Eltersdorf verlor, holte man nun auch am 2. Spieltag keine Punkte: Bei Wacker Burghausen unterlagen die Münchener am Freitagabend mit 0:2.

Da bereits alle vier Testspiele in der Vorbereitung unter Dante, der zu dieser Saison den Trainerjob bei der Zweitvertretung seines Ex-Klubs als Spieler angetreten hatte, verloren gingen, hat der Brasilianer nun seine ersten sechs Partien als Bayern-II-Coach allesamt in den Sand gesetzt. Das Torverhältnis dabei: 2:16.

Die beiden Niederlagen in den ersten beiden Pflichtspielen sorgen dabei für ein bitteres Novum: Seit Einführung der Regionalliga Bayern zur Spielzeit 2012/13 - abgesehen von zwei Saisons in der 3. Liga seither stets die Heimat der FCB-Reserve - hat Bayern II noch nie die ersten beiden Partien verloren. Ein historischer Fehlstart für die Dante-Elf also, mit null Punkten rangiert man logischerweise im Keller der natürlich noch überhaupt nicht aussagekräftigen Tabelle.

Droht dem FC Bayern bei der zweiten Mannschaft ein großes Problem?

In Burghausen, in der Vorsaison Tabellenachter, enttäuschte Bayerns Zweitvertretung vor allem in der ersten Halbzeit. Wacker machte viel Druck, ging durch ein Tor von Felix Bachschmid in der 22. Minute verdient in Führung und hätte schon früher nachlegen können. In der 38. Minute war es dann wiederum Bachschmid, der zum 2:0 und damit bereits zum Endstand traf.

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Bayerns sehr junge Mannschaft (die Startelf hatte ein Durchschnittsalter von 20), die von den erfahrenen Benno Schmitz (31, ehemals 1. FC Köln oder RB Leipzig) und Anton Heinz (28, ehemals u.a. Alemannia Aachen) geführt werden soll, steigerte sich im zweiten Durchgang und stand defensiv sicherer. Auch nach vorne konnte man nach dem Seitenwechsel einige Akzente setzen, doch Spannung kam nicht mehr wirklich auf: "Nach dem Seitenwechsel haben wir ein paar Dinge angepasst und dann war es deutlich besser. Leider haben wir uns nicht mit einem Tor belohnt", sagte Dante nach Abpfiff. "Trotzdem müssen wir den Kopf oben behalten - mir ist wichtig, dass wir aus diesem Spiel lernen."

Für das Ausmalen von Horrorszenarien ist es freilich noch viel zu früh. Nimmt man die Eindrücke aus den Testspielen hinzu, könnte bei Bayerns Verantwortlichen aber durchaus schon das eine oder andere Sorgenfältchen entstehen. Schließlich wäre ein Abstieg des Unterbaus in die Oberliga für den Rekordmeister ein großes Problem. Optimalerweise hätte man die zweite Mannschaft sogar gerne in der 3. Liga, um Talenten aus dem eigenen Stall Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau in Aussicht zu stellen. Regionalliga ist daher für das B-Team die absolute Mindestanforderung.

Wende für Dante und Co.? FC Bayern II trifft nun auf Schweinfurt

Wenngleich Dante sicherlich noch nicht in Panik verfällt, dürften die enttäuschenden ersten Wochen auch ihm zusetzen. Als Spieler von 2012 bis 2015 an der Säbener Straße und unter anderem Triple-Held 2013, war der Brasilianer unmittelbar nach dem Ende seiner aktiven Karriere bei OGC Nizza nach der vergangenen Saison nach München zurückgekehrt, um dort direkt seine ersten Erfahrungen als Trainer zu sammeln.

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Mit großer Euphorie schlug der 42-Jährige in der alten, neuen Heimat auf: "Ich will, dass wir mit Freude spielen. Gerade junge Spieler sollen Spaß daran haben, Gas zu geben, um auch nach dem Spiel glücklich zu sein. Aber das geht nur mit viel Arbeit und Disziplin", sagte Dante kurz vor dem Saisonauftakt.

Nach dem Albtraumstart wird es nun darauf ankommen, die Anfangseuphorie neu zu entfachen. Ein Sieg gegen den 1. FC Schweinfurt, Absteiger aus der 3. Liga, im nächsten Spiel am kommenden Samstag würde dabei sicherlich helfen.