Autorin

📝Bio: Sport war schon immer mein Zuhause. Als ehemalige Sportlerin habe ich folgerichtig Journalismus mit dem Schwerpunkt Sport studiert, um meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Schon während des Studiums schrieb ich für verschiedene Print- und Online-Magazine, seit 2024 für GOAL und SPOX, seit 2025 auch für die Frauenplattform Indivisa. Ob Fußball, Biathlon oder Leichtathletik – fast jede Sportart weckt meine Neugier.

⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin: So richtig gepackt hat es mich bei der WM 2006. Ich war noch ein Kind, habe jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft mitgefiebert und klebte mit Begeisterung Panini-Bilder in mein Album. Auf einmal war Fußball allgegenwärtig, auf dem Pausenhof, im Fernsehen, in den Sammelalben. Acht Jahre später, beim WM-Triumph 2014, war aus der anfänglichen Sammelleidenschaft längst eine richtige Faszination geworden. Diese Begeisterung hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.

🎯 Beschäftigt sich in ihrer Arbeit vor allem mit:

Interviews und Artikeln zu Frauenfußball

Livetickern

SEO-Texten

🌟Meine liebsten Fußball-Momente: Es gibt natürlich unvergessliche Momente aus der Vergangenheit, legendäre Spiele und besondere Abende im Stadion. Zu den schönsten Momenten zählt für mich aktuell jedoch, zu sehen, wie sich der Frauenfußball entwickelt, wie die Fangemeinde wächst und die Diskussionen lauter werden. Spätestens seit der EM in der Schweiz ist klar, dass hier gerade etwas Großes entsteht und genau das mitzuerleben, macht für mich den Reiz aus.