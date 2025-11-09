Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt Eintracht Braunschweig vs. VfL Bochum heute im Live Stream und live im TV?

Im Rahmen des 12. Spieltags der 2. Bundesliga treffen am heutigen Sonntag, den 9. November, Eintracht Braunschweig und der VfL Bochum aufeinander. Das Duell startet um 13.30 Uhr und wird im Eintracht-Stadion in Braunschweig ausgetragen.

GOAL verrät Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Wer zeigt/überträgt Eintracht Braunschweig vs VfL Bochum heute live im Free-TV und Livestream?

In der laufenden Saison 2025/26 teilen sich Sky und RTL die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga. Während RTL pro Spieltag nur das Samstagabendspiel im Free-TV überträgt, zeigt Sky sämtliche Partien live. Das heutige Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Bochum ist daher ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt die vollen 90 Minuten auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD. Die Sendung wird von Jürgen Schmitz kommentiert. In der Konferenz-Option läuft das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Anstoßzeit Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum

Eintracht Braunschweig vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Eintracht Braunschweig

Für Eintracht Braunschweig läuft es nach einem ordentliche Saisonstart längst nicht mehr rund, sechs der letzten sieben Partien gingen verloren. Einziger Lichtblick in dieser düsteren Phase war der 2:1-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf. Der Derby-Dämpfer, eine 0:3-Heimniederlage gegen Hannover 96, verschärfte die angespannte Lage zusätzlich. Zu diesen sportlichen Misserfolgen kommen weitere Baustellen hinzu: Die Mannschaft leidet unter akuter Personalnot in der Defensive und bekommt das Platzverweis-Problem nicht in den Griff. Aktuell sitzen mit Yardimci und Kevin Ehlers gleich zwei Spieler ihre Sperren ab. Trainer Jens Backhaus will die Situation jedoch nicht als Ausrede gelten lassen. Er betonte, das Team sei trotz der Ausfälle "total konkurrenzfähig“.

News über VfL Bochum

Der VfL Bochum muss im heutigen Zweitliga-Kellerduell bei Eintracht Braunschweig einen herben Verlust kompensieren: Mit Kevin Vogt, Ibrahima Sissoko und Kapitän Matus Bero fehlt ein Trio erfahrener Führungsspieler. Dennoch reist der VfL voller Selbstvertrauen an. Der Grund dafür ist die positive Entwicklung der vielen Talente im Kader, die sich zuletzt erfolgreich in den Vordergrund spielten. Bereits im Duell gegen Magdeburg standen mit Leandro Morgalla (21), Cajetan Lenz (19), Mats Pannewig (21), Farid Alfa-Ruprecht (19), Kjell Wätjen (19) und Francis Onyeka (18) sechs Akteure in der Startelf, die 21 Jahre oder jünger waren.

Form

Bilanz direkte Duelle

Eintracht Braunschweig vs. VfL Bochum: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.