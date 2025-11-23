Am 15. Spieltag der 3. Liga empfängt der FC Erzgebirge Aue am heutigen Sonntag, den 23. November, im heimischen Erzgebirgsstadion die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 16:30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart II heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Ihr könnt das Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem VfB Stuttgart II bei MagentaSport mitverfolgen. Beim Einzelspiel fungieren ab 16 Uhr Stefanie Blochwitz als Moderatorin sowie Markus Herwig als Kommentator. Als Bestandskunden von MagentaTV müsst Ihr 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsvertrag in die Hand nehmen. Seid Ihr es nicht, müsst Ihr 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsabo bezahlen.

Anstoßzeit Erzgebirge Aue gegen VfB Stuttgart II

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Erzgebirge Aue

Aue präsentiert sich aktuell mit wechselhaften Ergebnissen: In den vergangenen fünf Partien sprang lediglich ein Sieg heraus, dazu kommen drei Remis und eine Niederlage. Aus dem jüngsten Duell mit dem SC Verl gingen die Erzgebirgler mit einem 1:1 und einem Zähler hervor. Damit steht Aue momentan nur auf dem 17. Rang mit 16 Punkten.

News über VfB Stuttgart II

Drei Siege stehen in den vergangenen fünf Begegnungen zwei Niederlagen gegenüber. Zuletzt setzte es am 14. Spieltag ein 1:3 gegen Alemannia Aachen. Mit bislang 21 Punkten rangiert die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart aktuell auf Tabellenplatz neun.

Form

Bilanz direkte Duelle

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.