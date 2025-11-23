Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoErzgebirge Aue
team-logoVfB Stuttgart II
Lena Krey

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart II heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Heute trifft Erzgebirge Aue auf den VfB Stuttgart II. Doch wo läuft die Partie live im Free-TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Am 15. Spieltag der 3. Liga empfängt der FC Erzgebirge Aue am heutigen Sonntag, den 23. November, im heimischen Erzgebirgsstadion die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 16:30 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MagentaSportHier ansehen

Ihr könnt das Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem VfB Stuttgart II bei MagentaSport mitverfolgen. Beim Einzelspiel fungieren ab 16 Uhr Stefanie Blochwitz als Moderatorin sowie Markus Herwig als Kommentator. Als Bestandskunden von MagentaTV müsst Ihr 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsvertrag in die Hand nehmen. Seid Ihr es nicht, müsst Ihr 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsabo bezahlen.

Anstoßzeit Erzgebirge Aue gegen VfB Stuttgart II

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Erzgebirge Aue vs VfB Stuttgart II Aufstellungen

Erzgebirge AueHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestVFB
1
Martin Männel
16
R. Malone
30
M. Seiffert
17
P. Fallmann
25
T. Zobel
8
M. Clausen
7
E. Weinhauer
11
E. Uhlmann
13
E. Majetschak
10
Julian Günther-Schmidt
15
Marcel Bär
1
F. Hellstern
4
M. Herwerth
35
Michael Glück
29
D. Nothnagel
23
Y. Spalt
5
M. Catovic
8
S. Di Benedetto
7
L. Penna
27
M. Ouro-Tagba
31
N. Darvich
17
A. Nankishi

4-2-3-1

VFBAway team crest

AUE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Jens Härtel

VFB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Willig

Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Erzgebirge Aue crest
Erzgebirge Aue
AUE
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
TSV Havelse crest
TSV Havelse
HAV

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Erzgebirge Aue

Aue präsentiert sich aktuell mit wechselhaften Ergebnissen: In den vergangenen fünf Partien sprang lediglich ein Sieg heraus, dazu kommen drei Remis und eine Niederlage. Aus dem jüngsten Duell mit dem SC Verl gingen die Erzgebirgler mit einem 1:1 und einem Zähler hervor. Damit steht Aue momentan nur auf dem 17. Rang mit 16 Punkten.

News über VfB Stuttgart II

Drei Siege stehen in den vergangenen fünf Begegnungen zwei Niederlagen gegenüber. Zuletzt setzte es am 14. Spieltag ein 1:3 gegen Alemannia Aachen. Mit bislang 21 Punkten rangiert die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart aktuell auf Tabellenplatz neun.

Form

AUE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

AUE

Letzte 5 Spiele

VFB

5

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

8

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Erzgebirge Aue vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

0