Für den FC St. Pauli setzt sich die Abwärtsspirale in der Bundesliga fort. Nach sieben Niederlagen am Stück kam die Länderspielpause den Kiezkickern deshalb durchaus gelegen. Nun wartet am heutigen Sonntag im heimischen Millerntorstadion das Duell mit Union Berlin. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

FC St. Pauli vs. Union Berlin heute im Live Stream und TV sehen: Sky oder DAZN?

Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Union Berlin läuft live bei DAZN – sowohl im Stream als auch im linearen Programm auf DAZN 1. Beginn ist um 17 Uhr. Durch die Übertragung führen Kommentator Mario Rieker und Experte Tobias Schweinsteiger. Für die Nutzung von DAZN braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit St. Pauli gegen Union Berlin

Bundesliga - Bundesliga Millerntor Stadion

St. Pauli vs. Union Berlin: Aufstellungen

Der FC St. Pauli hängt weiterhin im Tabellenkeller fest und steht mit nur sieben Punkten aus zehn Spielen auf Rang 16. Zuletzt setzte es ein 1:2 beim SC Freiburg. Zwei Siege, ein Remis und sieben Niederlagen ergeben ein ausbaufähiges Torverhältnis von 9:20. Die Kiezkicker haben ihre jüngsten fünf Bundesligaspiele allesamt verloren. Wettbewerbsübergreifend gelang den Hamburgern in diesem Zeitraum nur ein einziger Erfolg.

St. Pauli vs. Union Berlin: Die Tabellen

Der 1. FC Union Berlin holte zuletzt ein 2:2 gegen den FC Bayern München und rangiert mit zwölf Punkten auf Platz elf. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen ergeben ein Torverhältnis von 13:17. In den vergangenen fünf Ligapartien holten die Berliner einen Sieg, spielten zweimal unentschieden und mussten zwei Niederlagen einstecken.