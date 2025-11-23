Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Lena Krey

FC St. Pauli vs. Union Berlin heute im Live Stream und TV sehen: Sky oder DAZN?

Der FC St. Pauli empfängt heute in der Bundesliga Union Berlin. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Für den FC St. Pauli setzt sich die Abwärtsspirale in der Bundesliga fort. Nach sieben Niederlagen am Stück kam die Länderspielpause den Kiezkickern deshalb durchaus gelegen. Nun wartet am heutigen Sonntag im heimischen Millerntorstadion das Duell mit Union Berlin. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Union Berlin läuft live bei DAZN – sowohl im Stream als auch im linearen Programm auf DAZN 1. Beginn ist um 17 Uhr. Durch die Übertragung führen Kommentator Mario Rieker und Experte Tobias Schweinsteiger. Für die Nutzung von DAZN braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit St. Pauli gegen Union Berlin

crest
Bundesliga - Bundesliga
Millerntor Stadion

St. Pauli vs. Union Berlin: Aufstellungen

St. Pauli vs Union Berlin Aufstellungen

St. PauliHome team crest

3-5-2

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestFCU
22
N. Vasilj
5
H. Wahl
8
E. Smith
3
K. Mets
6
J. Sands
23
L. Oppie
16
J. Fujita
11
A. Pyrka
7
C
J. Irvine
28
M. Pereira Lage
27
A. Hountondji
1
Frederik Rönnow
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
4
D. Leite
8
R. Khedira
28
C
C. Trimmel
7
O. Burke
15
T. Rothe
6
A. Kemlein
10
I. Ansah
23
A. Ilic

3-4-2-1

FCUAway team crest

FCP
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Blessin

FCU
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Baumgart

Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über St. Pauli

Der FC St. Pauli hängt weiterhin im Tabellenkeller fest und steht mit nur sieben Punkten aus zehn Spielen auf Rang 16. Zuletzt setzte es ein 1:2 beim SC Freiburg. Zwei Siege, ein Remis und sieben Niederlagen ergeben ein ausbaufähiges Torverhältnis von 9:20. Die Kiezkicker haben ihre jüngsten fünf Bundesligaspiele allesamt verloren. Wettbewerbsübergreifend gelang den Hamburgern in diesem Zeitraum nur ein einziger Erfolg.

News über Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin holte zuletzt ein 2:2 gegen den FC Bayern München und rangiert mit zwölf Punkten auf Platz elf. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen ergeben ein Torverhältnis von 13:17. In den vergangenen fünf Ligapartien holten die Berliner einen Sieg, spielten zweimal unentschieden und mussten zwei Niederlagen einstecken.

Form

FCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/13
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

FCP

Letzte 5 Spiele

FCU

2

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

9

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

St. Pauli vs. Union Berlin: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

