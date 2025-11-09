Der SC Freiburg empfängt am heutigen Sonntag, den 9. November, den FC St. Pauli im Europa-Park Stadion. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

SC Freiburg vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV sehen: DAZN oder Sky?

Die Bundesliga-Begegnung SC Freiburg gegen FC St. Pauli zeigt am heutigen Sonntag DAZN live. Die Übertragung startet 30 Minuten vor Spielbeginn um 15 Uhr. Folgendes Team begleitet das Spiel:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Max Gross

Max Gross Expertin : Ariane Hingst

: Ariane Hingst Reporter: Jan Wochner

News über SC Freiburg

Der Sport-Club hat seine beeindruckende Form in der Europa League am Donnerstagabend erneut unter Beweis gestellt. Beim französischen Team OGC Nizza gerieten die Breisgauer zwar erst in Rückstand, kämpften sich aber eindrucksvoll zurück und setzten sich am Ende souverän mit 3:1 durch. Mit nun zehn Punkten aus vier Spielen bleibt der SC auf europäischer Bühne klar in der Erfolgsspur.

News über St. Pauli

Die 0:4-Niederlage zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach war bereits die sechste Bundesliga-Niederlage in Serie. Die "Kiezkicker" sind somit nur noch zwei Punkte vom Tabellenende der Eliteliga entfernt. Doch auch ein interner Eklat löste Unruhe aus. Ein Aufsichtsrat des Klubs sorgte mit einem Kommentar auf Instagram für Ärger, indem er Kapitän Jackson Irvine scharf attackierte. Der Klub hat nun auf das Fehlverhalten reagiert: Nach Angaben des Bundesligisten verhängte der Ehrenrat unter anderem eine Geldstrafe, die mehreren Jugendabteilungen gespendet werden soll.

