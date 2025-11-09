Der SC Freiburg empfängt am heutigen Sonntag, den 9. November, den FC St. Pauli im Europa-Park Stadion. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.
GOAL verrät Euch, wo die Partie live übertragen wird.
SC Freiburg vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV sehen: DAZN oder Sky?
|DAZN
|Hier ansehen
Die Bundesliga-Begegnung SC Freiburg gegen FC St. Pauli zeigt am heutigen Sonntag DAZN live. Die Übertragung startet 30 Minuten vor Spielbeginn um 15 Uhr. Folgendes Team begleitet das Spiel:
- Moderator: Tobi Wahnschaffe
- Kommentator: Max Gross
- Expertin: Ariane Hingst
- Reporter: Jan Wochner
Anstoßzeit SC Freiburg gegen St. Pauli
SC Freiburg vs. St. Pauli: Aufstellungen
News über SC Freiburg
Der Sport-Club hat seine beeindruckende Form in der Europa League am Donnerstagabend erneut unter Beweis gestellt. Beim französischen Team OGC Nizza gerieten die Breisgauer zwar erst in Rückstand, kämpften sich aber eindrucksvoll zurück und setzten sich am Ende souverän mit 3:1 durch. Mit nun zehn Punkten aus vier Spielen bleibt der SC auf europäischer Bühne klar in der Erfolgsspur.
News über St. Pauli
Die 0:4-Niederlage zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach war bereits die sechste Bundesliga-Niederlage in Serie. Die "Kiezkicker" sind somit nur noch zwei Punkte vom Tabellenende der Eliteliga entfernt. Doch auch ein interner Eklat löste Unruhe aus. Ein Aufsichtsrat des Klubs sorgte mit einem Kommentar auf Instagram für Ärger, indem er Kapitän Jackson Irvine scharf attackierte. Der Klub hat nun auf das Fehlverhalten reagiert: Nach Angaben des Bundesligisten verhängte der Ehrenrat unter anderem eine Geldstrafe, die mehreren Jugendabteilungen gespendet werden soll.