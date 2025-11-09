Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Lena Krey

SC Freiburg vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV sehen: DAZN oder Sky?

In der Bundesliga trifft der SC Freiburg heute auf den FC St. Pauli. Doch läuft die Partie bei DAZN oder Sky? GOAL verrät es Euch.

Der SC Freiburg empfängt am heutigen Sonntag, den 9. November, den FC St. Pauli im Europa-Park Stadion. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

GOAL verrät Euch, wo die Partie live übertragen wird.

Die Bundesliga-Begegnung SC Freiburg gegen FC St. Pauli zeigt am heutigen Sonntag DAZN live. Die Übertragung startet 30 Minuten vor Spielbeginn um 15 Uhr. Folgendes Team begleitet das Spiel:

  • Moderator: Tobi Wahnschaffe
  • Kommentator: Max Gross 
  • Expertin: Ariane Hingst 
  • Reporter: Jan Wochner 

Anstoßzeit SC Freiburg gegen St. Pauli

crest
Bundesliga - Bundesliga
Europa-Park Stadion

SC Freiburg vs. St. Pauli: Aufstellungen

SC FreiburgHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-3

Home team crestFCP
1
N. Atubolu
28
M. Ginter
29
P. Treu
3
P. Lienhart
30
C
Christian Günter
8
M. Eggestein
14
Y. Suzuki
19
J. Beste
44
J. Manzambi
32
V. Grifo
20
C. Adamu
22
N. Vasilj
5
H. Wahl
8
C
E. Smith
3
K. Mets
23
L. Oppie
16
J. Fujita
11
A. Pyrka
6
J. Sands
28
M. Pereira Lage
19
M. Kaars
24
C. Metcalfe

3-4-3

FCPAway team crest

SCF
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

FCP
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Blessin

Verletzungen und Sperren

News über SC Freiburg

Der Sport-Club hat seine beeindruckende Form in der Europa League am Donnerstagabend erneut unter Beweis gestellt. Beim französischen Team OGC Nizza gerieten die Breisgauer zwar erst in Rückstand, kämpften sich aber eindrucksvoll zurück und setzten sich am Ende souverän mit 3:1 durch. Mit nun zehn Punkten aus vier Spielen bleibt der SC auf europäischer Bühne klar in der Erfolgsspur.

Europa League
Viktoria Plzen crest
Viktoria Plzen
VPL
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP

News über St. Pauli

Die 0:4-Niederlage zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach war bereits die sechste Bundesliga-Niederlage in Serie. Die "Kiezkicker" sind somit nur noch zwei Punkte vom Tabellenende der Eliteliga entfernt. Doch auch ein interner Eklat löste Unruhe aus. Ein Aufsichtsrat des Klubs sorgte mit einem Kommentar auf Instagram für Ärger, indem er Kapitän Jackson Irvine scharf attackierte. Der Klub hat nun auf das Fehlverhalten reagiert: Nach Angaben des Bundesligisten verhängte der Ehrenrat unter anderem eine Geldstrafe, die mehreren Jugendabteilungen gespendet werden soll.  

Form

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
2/12
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

SCF

Letzte 5 Spiele

FCP

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

9

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

SC Freiburg vs. St. Pauli: Die Tabellen

