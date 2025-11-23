Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoKaiserslautern
Fritz Walter Stadion
team-logoHolstein Kiel
Lena Krey

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Holstein Kiel heute im Live Stream und live im Free TV?

Am heutigen Sonntag empfängt der 1. FC Kaiserslautern Holstein Kiel. Läuft die Partie bei Sky oder RTL? GOAL verrät es Euch.

Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag, den 23. November, Holstein Kiel. Gespielt wird ab 13.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. Für den FC geht es darum, nicht den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel ist am Sonntag nicht im Free-TV oder bei RTL zu sehen. Stattdessen überträgt Sky die Partie exklusiv live – wahlweise in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 oder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2. Die Sendung startet um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung, kommentiert wird das Spiel von Hannes Herrmann.

Anstoßzeit 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel

1. FC Kaiserslautern vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Holstein Kiel Aufstellungen

KaiserslauternHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-1-2

Home team crestHSK
1
J. Krahl
4
M. Gyamfi
37
L. Robinson
31
L. Sirch
8
S. Sahin
15
Naatan Skyttä
7
M. Ritter
22
M. Haas
26
P. Joly
6
F. Kunze
9
I. Prtajin
21
J. Krumrey
5
C. Johansson
3
M. Komenda
26
D. Zec
10
J. Therkelsen
15
K. Davidsen
11
A. Bernhardsson
22
S. Schwab
47
J. Tolkin
25
Marcus Müller
20
A. Kapralik

3-4-1-2

HSKAway team crest

FCK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Lieberknecht

HSK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Rapp

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einem Dämpfer in die Partie. Kurz vor der Länderspielpause kassierten die Roten Teufel beim 0:1 gegen Hertha BSC ihre erste Heimniederlage der laufenden Saison. Auch tabellarisch steht einiges auf dem Spiel: Der FCK braucht Punkte, um den Kontakt zur oberen Tabellenregion nicht abreißen zu lassen.

News über Holstein Kiel

Nach mehreren Spielen ohne Sieg hat Kiel mit dem mühsamen 1:0 über Düsseldorf wieder in die Spur gefunden – vor allem dank einer wesentlich stärkeren zweiten Hälfte. Der Abschluss von Davidsen und eine konzentrierte Abwehrleistung sorgten dafür, dass die Störche mit frischem Selbstvertrauen nach Kaiserslautern reisen. 

Form

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

HSK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

FCK

Letzte 5 Spiele

HSK

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

1. FC Kaiserslautern vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

0