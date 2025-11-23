Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag, den 23. November, Holstein Kiel. Gespielt wird ab 13.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. Für den FC geht es darum, nicht den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Holstein Kiel heute im Live Stream und live im Free TV?

Das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel ist am Sonntag nicht im Free-TV oder bei RTL zu sehen. Stattdessen überträgt Sky die Partie exklusiv live – wahlweise in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 oder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2. Die Sendung startet um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung, kommentiert wird das Spiel von Hannes Herrmann.

Anstoßzeit 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Fritz Walter Stadion

1. FC Kaiserslautern vs. Holstein Kiel: Aufstellungen

News über 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einem Dämpfer in die Partie. Kurz vor der Länderspielpause kassierten die Roten Teufel beim 0:1 gegen Hertha BSC ihre erste Heimniederlage der laufenden Saison. Auch tabellarisch steht einiges auf dem Spiel: Der FCK braucht Punkte, um den Kontakt zur oberen Tabellenregion nicht abreißen zu lassen.

News über Holstein Kiel

Nach mehreren Spielen ohne Sieg hat Kiel mit dem mühsamen 1:0 über Düsseldorf wieder in die Spur gefunden – vor allem dank einer wesentlich stärkeren zweiten Hälfte. Der Abschluss von Davidsen und eine konzentrierte Abwehrleistung sorgten dafür, dass die Störche mit frischem Selbstvertrauen nach Kaiserslautern reisen.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Kaiserslautern vs. Holstein Kiel: Die Tabellen

