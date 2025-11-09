Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoJahn Regensburg
team-logo1860 Munich
Lena Krey

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München bei Jahn Regensburg (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Heute trifft Jahn Regensburg auf 1860 München. Doch wo läuft die Partie im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Der TSV 1860 München gastiert am 14. Spieltag in der 3. Liga bei Jahn Regensburg. Los geht es heute um 16.30 Uhr im Jahnstadion in Regensburg.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Um live dabei zu sein, müssen Fans auf Pay-TV-Angebote zurückgreifen. Die Partie wird kostenpflichtig von MagentaSport sowohl im Fernsehen als auch online ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt um 16.15 Uhr mit den Vorberichten, welche von Jan Lüdeke moderiert werden. Alexander Klich ist dann als Kommentator im Einsatz.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen 1860 München

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Jahn Regensburg vs. 1860 München: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs 1860 Munich Aufstellungen

Jahn RegensburgHome team crest

3-4-1-2

Aufstellung

3-1-4-2

Home team crestTSV
1
F. Gebhardt
14
R. Ziegele
4
F. Strauss
37
L. Wurm
22
S. Stolze
11
N. Eichinger
29
A. Fein
6
B. Saller
26
B. Bauer
21
E. Hottmann
27
L. Hermes
21
Thomas Dähne
16
M. Reinthaler
25
S. Dulic
3
S. Voet
13
M. Christiansen
5
T. Jacobsen
8
D. Philipp
29
Marvin Rittmüller
41
C. Lippmann
22
S. Haugen
31
K. Volland

3-1-4-2

TSVAway team crest

SSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Raychouni

TSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Jahn Regensburg

Für Jahn Regensburg geht es heute um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nur vier Punkte trennen beide Teams in der Tabelle, wobei München auf Platz 13 mit 18 Punkten steht und Regensburg als 17. mit 14 Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.

News über 1860 München

Für den TSV 1860 München rückt nach den turbulenten Tagen rund um den Rassismus-Eklat vom vergangenen Wochenende wieder das Sportliche in den Mittelpunkt. Trainer Markus Kauczinski erwartet dabei eine intensive Aufgabe gegen Jahn Regensburg. Er warnte vor einer "sehr robusten Mannschaft", die eine "Mischung aus Kampf und Spiel" auf den Platz bringe. "Eine Mischung, die uns alles abverlangen wird."

Deutschland 3 Liga
Ulm crest
Ulm
UMF
1860 Munich crest
1860 Munich
TSV
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg crest
Jahn Regensburg
SSV
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
Eine weitere Herausforderung stellt der Ausfall von Mittelfeldmann Tunay Deniz dar. Der 31-Jährige zog sich am vergangenen Wochenende eine schwere Knieverletzung zu. Nach einer notwendigen Operation wird er dem Team voraussichtlich mehrere Monate fehlen.

Form

SSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

SSV

Letzte 5 Spiele

TSV

2

Siege

3

Unentschieden

0

Siege

6

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Jahn Regensburg vs. 1860 Munich: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

