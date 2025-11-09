Der TSV 1860 München gastiert am 14. Spieltag in der 3. Liga bei Jahn Regensburg. Los geht es heute um 16.30 Uhr im Jahnstadion in Regensburg.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt TSV 1860 München bei Jahn Regensburg (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Um live dabei zu sein, müssen Fans auf Pay-TV-Angebote zurückgreifen. Die Partie wird kostenpflichtig von MagentaSport sowohl im Fernsehen als auch online ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt um 16.15 Uhr mit den Vorberichten, welche von Jan Lüdeke moderiert werden. Alexander Klich ist dann als Kommentator im Einsatz.Für Jahn Regensburg geht es heute um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nur vier Punkte trennen beide Teams in der Tabelle, wobei München auf Platz 13 mit 18 Punkten steht und Regensburg als 17. mit 14 Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.

Für den TSV 1860 München rückt nach den turbulenten Tagen rund um den Rassismus-Eklat vom vergangenen Wochenende wieder das Sportliche in den Mittelpunkt. Trainer Markus Kauczinski erwartet dabei eine intensive Aufgabe gegen Jahn Regensburg. Er warnte vor einer "sehr robusten Mannschaft", die eine "Mischung aus Kampf und Spiel" auf den Platz bringe. "Eine Mischung, die uns alles abverlangen wird."

Eine weitere Herausforderung stellt der Ausfall von Mittelfeldmann Tunay Deniz dar. Der 31-Jährige zog sich am vergangenen Wochenende eine schwere Knieverletzung zu. Nach einer notwendigen Operation wird er dem Team voraussichtlich mehrere Monate fehlen.