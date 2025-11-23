Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoWerder Bremen
Lena Krey

DAZN oder Sky? Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Werder Bremen heute im Live Stream und TV?

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Leipzig am heutigen Sonntag auf Bremen. Läuft die Partie bei DAZN oder Sky? GOAL verrät es Euch.

Am 11. Spieltag der Bundesliga treffen RB Leipzig und Werder Bremen aufeinander. Gespielt wird am Sonntag, den 23. November, in der Red-Bull-Arena. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Das Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und Werder Bremen läuft heute nicht beim Pay-TV-Sender Sky, sondern ausschließlich beim Streaminganbieter DAZN. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch das Spiel führt Kommentator Jan Platte, unterstützt von Experte Tobias Schweinsteiger.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Werder Bremen

crest
Bundesliga - Bundesliga
Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig vs Werder Bremen: Aufstellungen

RB LeipzigHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSVW
1
Péter Gulácsi
22
C
D. Raum
17
R. Baku
4
W. Orban
23
C. Lukeba
13
N. Seiwald
20
F. Ouedraogo
14
C. Baumgartner
49
Y. Diomande
11
C. Harder
7
A. Nusa
30
M. Backhaus
5
A. Pieper
32
C
M. Friedl
3
Y. Sugawara
31
K. Coulibaly
18
C. Puertas
14
S. Lynen
17
Marco Grüll
20
R. Schmid
6
J. Stage
9
K. Topp

4-2-3-1

SVWAway team crest

RBL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

SVW
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Steffen

Bundesliga
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KOE

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über RB Leipzig

Das 1:3 zuletzt in Hoffenheim war die erste Niederlage seit dem deutlichen Fehlstart gegen Bayern. Nun wollen die Sachsen vor heimischer Kulisse wieder Stabilität zeigen und den Ausrutscher schnell abhaken. Als Tabellenzweiter mit sechs Punkten Rückstand sind sie immer noch Bayern-Jäger Nummer eins.

News über Werder Bremen

Auch Werder präsentiert sich derzeit in starker Verfassung. Die Bremer kommen mit dem Rückenwind von drei aufeinanderfolgenden Heimerfolgen nach Leipzig. Unter Trainer Horst Steffen ist das Team seit fünf Partien ungeschlagen, darunter drei Siege, und hat sich damit bis auf Tabellenplatz acht vorgearbeitet.

Form

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

RBL

Letzte 5 Spiele

SVW

1

Sieg

4

Unentschieden

0

Siege

6

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

RB Leipzig vs Werder Bremen: Die Tabellen

0