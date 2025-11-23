Am 11. Spieltag der Bundesliga treffen RB Leipzig und Werder Bremen aufeinander. Gespielt wird am Sonntag, den 23. November, in der Red-Bull-Arena. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZN oder Sky? Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Werder Bremen heute im Live Stream und TV?

Das Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und Werder Bremen läuft heute nicht beim Pay-TV-Sender Sky, sondern ausschließlich beim Streaminganbieter DAZN. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch das Spiel führt Kommentator Jan Platte, unterstützt von Experte Tobias Schweinsteiger.

Das 1:3 zuletzt in Hoffenheim war die erste Niederlage seit dem deutlichen Fehlstart gegen Bayern. Nun wollen die Sachsen vor heimischer Kulisse wieder Stabilität zeigen und den Ausrutscher schnell abhaken. Als Tabellenzweiter mit sechs Punkten Rückstand sind sie immer noch Bayern-Jäger Nummer eins.

Auch Werder präsentiert sich derzeit in starker Verfassung. Die Bremer kommen mit dem Rückenwind von drei aufeinanderfolgenden Heimerfolgen nach Leipzig. Unter Trainer Horst Steffen ist das Team seit fünf Partien ungeschlagen, darunter drei Siege, und hat sich damit bis auf Tabellenplatz acht vorgearbeitet.

