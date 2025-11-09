Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoVfB Stuttgart II
team-logoAlemannia Aachen
Lena Krey

Alemannia Aachen bei VfB Stuttgart II heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Der VfB Stuttgart II trifft heute auf Alemannia Aachen. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag (9. November) stehen sich am 14. Spieltag der 3. Liga Alemannia Aachen und der VfB Stuttgart gegenüber. Los geht es um 13:30 Uhr in der WIRmachenDruck-Arena in Aspach. 

GOAL erklärt im folgenden Absatz, wer sich um die Übertragung kümmert.

Das Duell zwischen VfB Stuttgart II und Alemannia Aachen ist heute nicht im Free-TV, sondern live bei MagentaSport zu sehen. Um die Partie zu sehen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Übertragung beginnt um 13.15 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Alexander Küpper. Mario Bast führt als Kommentator durch das Spiel.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Alemannia Aachen

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

VfB Stuttgart IIHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-4-2

Home team crestALA
1
F. Hellstern
35
Michael Glück
16
L. Meyer
29
D. Nothnagel
24
C. Olivier
18
Julian Lüers
31
N. Darvich
10
N. Sessa
23
Y. Spalt
44
M. Sankoh
27
M. Ouro-Tagba
1
J. Olschowsky
29
P. Nadjombe
33
M. Wegmann
4
F. Meyer
6
J. Lorch
36
F. Ademi
8
B. Bahn
27
M. Schroers
28
D. Wiebe
23
L. Gindorf
14
E. Elekwa

4-4-2

ALAAway team crest

VFB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Willig

ALA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Selimbegovic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über VfB Stuttgart II

Die Gastgeber vom VfB Stuttgart II gehen als Tabellensiebter (21 Punkte) in die Partie. Die Bilanz der letzten fünf Ligaspiele ist mit drei Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage positiv. Zuletzt gewann das Team auswärts beim SSV Ulm 1846 mit 3:1.

Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
TSV Havelse crest
TSV Havelse
HAV

News über Alemannia Aachen

Schwieriger Start für Aachens neuen Trainer Mersad Selimbegovic: Bei seiner Premiere am Sonntag gegen Stuttgart II ist die Personaldecke extrem dünn. "Das Allerwichtigste ist, dass wir eine gesunde Mannschaft mit elf Feldspielern auf den Platz bekommen", sagte Selimbegovic am Freitag bei der Spieltags-Pressekonferenz." Neben den Langzeitverletzen Mika Hanraths, Fabio Torsiello, Matti Wagner, Lukas Scepanik, Nils Winter und Gianluca Gaudino fallen auch Lamar Yarbrough und Valmir Sulejmani aus. Zu allem Überfluss sind die Einsätze von Marius Wegmann, Danilo Wiebe und Niklas Castelle höchst fraglich. Im schlimmsten Fall muss Selimbegovic bei seiner Premiere auf elf Spieler verzichten.

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ALA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 4 Spiele

ALA

2

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/4
Beide Teams haben getroffen
4/4

VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

