Am heutigen Sonntag (9. November) stehen sich am 14. Spieltag der 3. Liga Alemannia Aachen und der VfB Stuttgart gegenüber. Los geht es um 13:30 Uhr in der WIRmachenDruck-Arena in Aspach.

Alemannia Aachen bei VfB Stuttgart II heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Das Duell zwischen VfB Stuttgart II und Alemannia Aachen ist heute nicht im Free-TV, sondern live bei MagentaSport zu sehen. Um die Partie zu sehen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Übertragung beginnt um 13.15 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Alexander Küpper. Mario Bast führt als Kommentator durch das Spiel.

Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen Alemannia Aachen

VfB Stuttgart II vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

News über VfB Stuttgart II

Die Gastgeber vom VfB Stuttgart II gehen als Tabellensiebter (21 Punkte) in die Partie. Die Bilanz der letzten fünf Ligaspiele ist mit drei Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage positiv. Zuletzt gewann das Team auswärts beim SSV Ulm 1846 mit 3:1.

News über Alemannia Aachen

Schwieriger Start für Aachens neuen Trainer Mersad Selimbegovic: Bei seiner Premiere am Sonntag gegen Stuttgart II ist die Personaldecke extrem dünn. "Das Allerwichtigste ist, dass wir eine gesunde Mannschaft mit elf Feldspielern auf den Platz bekommen", sagte Selimbegovic am Freitag bei der Spieltags-Pressekonferenz." Neben den Langzeitverletzen Mika Hanraths, Fabio Torsiello, Matti Wagner, Lukas Scepanik, Nils Winter und Gianluca Gaudino fallen auch Lamar Yarbrough und Valmir Sulejmani aus. Zu allem Überfluss sind die Einsätze von Marius Wegmann, Danilo Wiebe und Niklas Castelle höchst fraglich. Im schlimmsten Fall muss Selimbegovic bei seiner Premiere auf elf Spieler verzichten.

