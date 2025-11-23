TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free TV und Live Stream sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Am heutigen Sonntag, den 23. November, begegnen sich am 15. Spieltag der 3. Liga der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Wer zeigt/überträgt 1860 München vs Saarbrücken heute live im Free-TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken wird heute vollständig und live bei MagentaSport übertragen. Bereits um 13.15 Uhr startet die ausführliche Vorberichterstattung. Am Mikrofon begleitet Kommentator Oliver Forster das Spiel, während Moderator Sascha Bandermann durch die Sendung führt. Den Livestream des Pay-TV-Angebots könnt Ihr sowohl über die MagentaSport-App als auch auf der Website magentasport.de abrufen.

Anstoßzeit 1860 München gegen Saarbrücken

1860 München vs Saarbrücken: Aufstellungen

News über 1860 München

Der TSV 1860 München steht nach der zuletzt deutlichen Niederlage beim SSV Jahn Regensburg (0:4) unter Druck. "Im Hier und Jetzt geht der Blick nach unten, weil das für uns näher als oben ist," sagte Trainer Markus Kauczinski vor dem heutigen Heimspiel.

Im Landespokal dagegen siegten die Münchner mit 4:0 gegen den TSV Aubstadt. Auch das Testspiel am vergangenen Dienstag verlief ganz nach dem Geschmack der Löwen: Gegen den 1. FC Passau setzte sich die Mannschaft mit einem deutlichen 14:2 durch.

News über Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken steht aktuell bei 20 Punkten in der 3. Liga. Nach einem starken Start ist die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz allerdings ins Stocken geraten. Seit sieben Spielen warten die Saarländer nun schon auf einen Sieg. Ein kleiner Lichtblick war zuletzt der Auftritt im Landespokal: Dort gelang Saarbrücken ein deutlicher 9:0-Erfolg gegen den SV Bliesmengen-Bolchen, der zumindest kurzfristig für neues Selbstvertrauen sorgte.

Form

Bilanz direkte Duelle

1860 München vs Saarbrücken: Die Tabellen

