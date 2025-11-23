Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logo1860 Munich
team-logoSaarbruecken
Hier ansehen
Lena Krey

TSV 1860 München vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free TV und Live Stream sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

In der 3. Liga empfängt der TSV 1860 München heute den 1. FC Saarbrücken. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 23. November, begegnen sich am 15. Spieltag der 3. Liga der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt 1860 München vs Saarbrücken heute live im Free-TV und Livestream?

MagentaSportHier ansehen

Die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken wird heute vollständig und live bei MagentaSport übertragen. Bereits um 13.15 Uhr startet die ausführliche Vorberichterstattung. Am Mikrofon begleitet Kommentator Oliver Forster das Spiel, während Moderator Sascha Bandermann durch die Sendung führt. Den Livestream des Pay-TV-Angebots könnt Ihr sowohl über die MagentaSport-App als auch auf der Website magentasport.de abrufen.

Anstoßzeit 1860 München gegen Saarbrücken

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

1860 München vs Saarbrücken: Aufstellungen

1860 Munich vs Saarbruecken Aufstellungen

1860 MunichHome team crest

3-4-3

Aufstellung

3-4-3

Home team crestSAB
21
Thomas Dähne
16
M. Reinthaler
3
S. Voet
25
S. Dulic
41
C. Lippmann
5
T. Jacobsen
29
Marvin Rittmüller
26
P. Maier
31
K. Volland
22
S. Haugen
34
P. Hobsch
13
P. Menzel
32
R. Bormuth
27
J. Bichsel
18
L. Wilhelm
2
P. Fahrner
5
E. Krahn
7
C. Rizzuto
10
K. Rabihic
9
Kai Brünker
20
F. Pick
17
R. Elongo-Yombo

3-4-3

SABAway team crest

TSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

SAB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Schwartz

Deutschland 3 Liga
Ulm crest
Ulm
UMF
1860 Munich crest
1860 Munich
TSV
Deutschland 3 Liga
Saarbruecken crest
Saarbruecken
SAB
RW Essen crest
RW Essen
ESN

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über 1860 München

Der TSV 1860 München steht nach der zuletzt deutlichen Niederlage beim SSV Jahn Regensburg (0:4) unter Druck. "Im Hier und Jetzt geht der Blick nach unten, weil das für uns näher als oben ist," sagte Trainer Markus Kauczinski vor dem heutigen Heimspiel. 

Im Landespokal dagegen siegten die Münchner mit 4:0 gegen den TSV Aubstadt. Auch das Testspiel am vergangenen Dienstag verlief ganz nach dem Geschmack der Löwen: Gegen den 1. FC Passau setzte sich die Mannschaft mit einem deutlichen 14:2 durch.

News über Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken steht aktuell bei 20 Punkten in der 3. Liga. Nach einem starken Start ist die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz allerdings ins Stocken geraten. Seit sieben Spielen warten die Saarländer nun schon auf einen Sieg. Ein kleiner Lichtblick war zuletzt der Auftritt im Landespokal: Dort gelang Saarbrücken ein deutlicher 9:0-Erfolg gegen den SV Bliesmengen-Bolchen, der zumindest kurzfristig für neues Selbstvertrauen sorgte.

Form

TSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

SAB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

TSV

Letzte 5 Spiele

SAB

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1860 München vs Saarbrücken: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0